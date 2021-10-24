Пассажирский автобус столкнулся с грузовиком в Калмыкии, шесть человек погибли

10:28 Автор: Дарья Сердюкова

На трассе в Яшкульском районе Калмыкии произошло лобовое столкновение пассажирского автобуса и грузовика «Камаз». В результате ДТП погибли шесть человек, сообщил ТАСС министр здравоохранения республики Юрий Кикенов.

В результате ДТП погибли шесть человек, еще восемь пострадали, из них двое госпитализированы. Всего в автобусе находились 28 пассажиров. По данным пресс-службы регионального ГУ МЧС, все погибшие являются пассажирами автобуса, среди них один ребенок.

Следователи возбудили уголовное дело по факту ДТП по ч. 3 ст. 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающее требованиям безопасности и повлекшее смерть двух и более лиц).

В ДТП с автобусами в Нижнем Новгороде пострадали 24 человека

По предварительным данным, 24 октября примерно в 01:30 мск на 264-м километре автодороги Р-216 Астрахань — Элиста — Ставрополь произошло лобовое столкновение пассажирского автобуса «Неоплан», следовавшего по маршруту Махачкала — Санкт-Петербург, и грузового автомобиля «Камаз». В настоящее время следователи и криминалисты регионального следственного управления работают на месте происшествия, устанавливаются все обстоятельства произошедшего. В частности, следователи проводят медицинское освидетельствование и допрос водителя автобуса.

На месте ЧП также работают сотрудники экстренных служб и следственно-оперативная группа полиции, прибыл глава Яшкульского районного муниципального образования. Администрацией района предоставлен автобус для перевозки остальных пассажиров автобуса в придорожное кафе. В нем развернут пункт временного размещения, организовано горячее питание.

#ДТП #происшествия

70