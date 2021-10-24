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Польские инженеры создали реалистичную роборуку с сухожилиями

Польские инженеры создали реалистичную роборуку с сухожилиями

Инженеры из польского проекта Automaton Robotics представили роботизированную руку, совмещающую в себе искусственные аналоги частей настоящей человеческой конечности от кисти до локтя: кости, мышцы, сухожилия и полупрозрачное покрытие, имитирующее кожу.

Псевдорука использует набор гидравлических мышц, каждая из которых состоит из эластичной непроницаемой трубки с нерастягиваемой плетёной оболочкой. Насос закачивает воду в трубку, оболочка не даёт ей растянуться в длину и поэтому она раздувается вширь. Длина трубки при этом сокращается и тянет на себя сухожилие, заставляя палец кисти сгибаться - именно по такому принципу работает настоящая мышца.

Воду в мышцы качает насос, её количество регулируется отдельно электрогидравлическими клапанами. Роборука может двигать каждым пальцем по отдельности, сжимать и разжимать кисть, поднимать и удерживать гантель массой в семь килограммов. Так как она использует в два раза меньше мышц, чем человеческая, её хват слабее реальной конечности. Каждый шарнир оснащён датчиком движения, для них инженеры планируют разработать программное обеспечение.

Участники проекта намерены сделать полноценного робота, строение которого в целом будет следовать строению человеческого тела. Для этого им, скорее всего, придётся отказаться от гидравлического насоса, занимающего слишком много места. Хорошей заменой могут стать искусственные мышцы из полимеров, меняющих форму под действием тока, материалов с памятью формы, или даже из плетёных лесок и ниток.

Ранее Ruposters писал, что американские хирурги впервые успешно пересадили свиную почку человеку.

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По материалам: uposters.ru

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