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Правительство поддержало поправки об оптимальном распределении пожарных

Правительство поддержало поправки об оптимальном распределении пожарных

14:07  Автор: Дарья Сердюкова


Источник: Правительство России



Правительство одобрило для внесения в Госдуму проект закона об оптимальном распределении пожарных по населенным пунктам. Об этом сообщается на сайте кабмина. 

Изменения предлагается внести в статью 16 Федерального закона «О пожарной безопасности». Законопроектом предлагается наделить Правительство полномочиями по утверждению перечня населённых пунктов, в которых размещаются территориальные подразделения федеральной противопожарной службы.

Указывается, что сейчас тушение пожаров в населённых пунктах осуществляется как подразделениями федеральной противопожарной службы, так и противопожарной службой субъектов Российской Федерации. При этом подходы по размещению подразделений Государственной противопожарной службы в населённых пунктах не систематизированы.

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В связи с этим предлагается наделить Правительство полномочиями составлять соответствующий перечень, чтобы оптимально распределить в населённых пунктах подразделения противопожарной службы. Распределение будет происходить исходя из административно-территориального принципа, с учётом экономического и производственного потенциала таких населённых пунктов, а также численности проживающего в них населения.



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По материалам: pnp.ru

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