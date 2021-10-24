Путешествия по миру, романы, творчество и богемная жизнь: главное о судьбе Александра Вертинского
Александр Вертинский — по-настоящему легендарная личность, звезда начала XX века, чей вокал и сейчас неизменно узнаваем. В биографии певца, автора песен, поэта и киноактера немало загадок и неожиданных поворотов судьбы. Он объездил весь мир, жил в разных странах, дружил с известнейшими людьми эпохи, влюблялся в кинозвезд и обычных девушек... Сейчас, когда жизнь шансонье вновь активно обсуждается в связи с премьерой сериала "Вертинский", рассказываем самые интересные подробности о его жизни.
Потеря близких
Будущий певец родился в Киеве в 1889 году в семье журналиста Николая Вертинского и его супруги Евгении Скалацкой — правда, брак не был официальным: бывшая жена мужчины не давала ему развод, так что Николай и Евгения не венчались. Кроме Александра в семье был еще один ребенок — его старшая сестра Надежда.
Повзрослеть детям пришлось рано: когда будущему артисту было всего три года, а его сестре — восемь, скончалась их мать. Еще через несколько лет умер от чахотки отец. Александра и Надежду стали воспитывать тетки, но детей разлучили, причем Вертинскому сказали, что его сестра умерла (как выяснилось годы спустя, Надежде про него сообщили то же самое).
В гимназии у Александра были проблемы с успеваемостью и поведением, из-за чего никак не ладились отношения с воспитывавшей его теткой. Уже тогда мальчику интереснее было смотреть спектакли, слушать пение церковного хора, но только не заниматься учебой. Закончилось все отчислением. Подростка выгнали из дома — теперь ему пришлось заботиться о собственном существовании самостоятельно.
Как вспоминал Вертинский, в то время он буквально ночевал в подъездах. Подрабатывал как мог — грузчиком, корректором в типографии, продавал открытки. Писал небольшие статьи и рассказы для газет, но гонорары были слишком маленькими. Попробовал себя и в театре, которым увлекся еще в годы учебы в гимназии. Однако первый выход Вертинского на сцену не назовешь удачным: от переживаний молодой человек так и не смог произнести ни слова и просто удалился за кулисы. Но не отчаялся, продолжил попытки на следующих спектаклях — тогда ему уже удалось справиться с волнением.
В период подростковых скитаний Вертинский оказался окружен представителями богемы.
Тут мне стало немного легче. Потому что почти всем нам было одинаково плохо, мы делились друг с другом всем, что у нас было, и жили как-то сообща,
— писал он потом в своих воспоминаниях.
Познакомившись с преподавательницей гимназии Софьей Зеленской, Александр стал часто бывать в ее доме, где собиралась творческая молодежь. Там он подружился с художниками Казимиром Малевичем, Марком Шагалом, философом Николаем Бердяевым и другими небезызвестными личностями.
Москва, кино и театр
В 24-летнем возрасте Александр отправился в Москву, строить литературную карьеру. Там ему удалось найти свою сестру Надежду — практически фантастическим образом. В журнале "Театр и искусство" он увидел в составе одной комедийной труппы имя Н. Н. Вертинская и отправил на адрес театра письмо. Как рассказывал артист, написал он следующее:
Милая, незнакомая Н. Н. Вертинская! У меня такая же фамилия, как у вас. У меня когда-то была сестра Надя. Она умерла маленькой. Если бы она была жива, она была бы тоже Н. Н. — Надежда Николаевна. Я знаю, что глупо писать незнакомому человеку только потому, что у него такая же фамилия. Но у меня никого нет на свете, и я это сделал от скуки. Напишите мне, если вам не трудно.
Удивительно, но Александр получил ответ, а та самая Н. Н. действительно оказалась его потерянной сестрой Надеждой. Певец позднее упоминал о том, что так и не смог понять, зачем его родственницы сообщили детям о смерти друг друга. Брат и сестра встретились и сразу же стали жить вместе.
Надя пыталась построить карьеру актрисы, Александр же быстро стал своим в московских богемных кругах. Он начал выступать в театре, бывал в литературных и драматических сообществах. Познакомился с такими людьми, как Владимир Маяковский и Игорь Северянин. Мечтал играть во МХАТе, но туда его не взяли из-за дефекта дикции: Александр плохо выговаривал букву "р", что не понравилось принимавшему экзамен Константину Станиславскому. В дальнейшем, как известно, эта особенность не только не помешала шансонье стать популярным, но и сделала его пение еще более узнаваемым.
В тот же период Вертинский дебютировал в кино. У него была маленькая, но запоминающаяся роль ангела в фильме по рассказу Льва Толстого "Чем люди живы": по сюжету герой Вертинского голым падал в снег. В 1913 году артист сыграл небольшую роль в фильме "Обрыв", в дальнейшем появился еще примерно в двух десятках кинолент.
Брат Пьеро
С началом Первой мировой войны артист принял решение пойти на фронт — служил в санитарном поезде, где, по официальным данным, сделал 35 тысяч перевязок. К тому времени Вертинский был уже достаточно хорошо известен московским театралам, а на фронте нередко выступал перед ранеными. Тогда он начал гримироваться под Пьеро, и этот образ стал для него знаковым: уже после возвращения в Москву он начал выступать в театре с "песенками Пьеро" — читал стихи под печальную музыку.
Вертинский так писал в своей автобиографии о военном периоде:
Работали самоотверженно. Не спали ночей. Обходили вагоны, прислушивались к каждому желанию, к каждому стону раненого. У каждого был свой вагон. Мой — один из самых чистых и образцовых. Очень скоро с черной работы меня перевели на перевязки. Я быстро набил руку, освоил перевязочную технику и поражал даже врачей ловкостью и чистотой работы. Назывался я по-прежнему Брат Пьеро или попросту Пьероша, а фамилии моей почти никто и не знал.
На фронте шансонье получил легкое ранение, вернулся в Москву. Сильным потрясением стала для него гибель сестры, о которой он узнал еще на фронте. До сих пор точно неизвестно, из-за чего скончалась Надежда: ходили слухи, что у нее могла произойти передозировка наркотиков или же она совершила самоубийство в состоянии наркотического опьянения. Вертинский, кстати, не скрывал, что кокаин в годы их с Надеждой молодости был в кругах творческой элиты чем-то совершенно обыденным и распространенным.
Потеряв близкого человека, певец ощущал себя как никогда одиноким. В то время он познакомился с Верой Холодной — бывшей танцовщицей, женой юриста Владимира Холодного, впоследствии известной актрисой.
Многие считают, что именно Вертинский разглядел в девушке потенциал и помог ей начать сниматься, даже лично отвез ее в первый раз на киностудию. Холодная получила роль в ленте 1915 года "Песнь торжествующей любви", и та принесла ей первую популярность. А дальше Веру ждала блистательная карьера, десятки ролей: ее даже называют первой русской кинодивой.
Как пишут биографы, артист был тайно влюблен в Веру: впрочем, не так уж и тайно — не секрет, что свои первые песни, в том числе одну из самых известных композиций "Ваши пальцы пахнут ладаном", он посвятил именно ей. Правда, по просьбе девушки потом убрал из рукописи, уже готовой к печати, упоминание о посвящении.
Был ли между ними роман или влюбленность была безответной — до сих пор остается тайной. Актриса не развелась с мужем, Вертинский часто бывал у них дома. Другие подробности отношений вряд ли когда-то откроются общественности.
Вера Холодная умерла от испанки в 1919 году, что стало еще одним серьезным ударом для певца.
Путешествия по миру
К 1917 году Александр Вертинский был уже очень популярен и успешно гастролировал по всей стране. Несмотря на славу, которую он успел стяжать на родине, в 1920 году артист принял решение эмигрировать. Шансонье утверждал, что политические причины были ни при чем: никакой ненависти к советской власти он не испытывал, просто жаждал новых впечатлений. "Страсть к приключениям, путешествиям. Юношеская беспечность" — этими причинами Вертинский объяснял свой отъезд.
Попутешествовать ему и правда удалось за свою жизнь немало: Константинополь, Бухарест, затем Польша, Германия, Франция. Именно Париж он называл любимым городом и быстро там освоился. Свободно перемещался между странами Вертинский благодаря тому, что получил (судя по всему, не вполне легально) греческий паспорт.
Во время пребывания в Польше артист познакомился с девушкой из состоятельной еврейской семьи по имени Рахиль Потоцкая. Они поженились, после свадьбы Рахиль взяла имя Ирена Вертидис (такая фамилия значилась в греческом паспорте Вертинского). Брак продлился около семи лет, хотя официально супруги, сыгравшие свадьбу в 1923-м, развелись только в 1941-м. Впоследствии Вертинский даже не упоминал в своих мемуарах о бывшей жене. Говорили, что для Ирены брак был мучительным: влюбчивый шансонье постоянно кем-то увлекался, и его избранница не смогла с этим свыкнуться.
Нельзя сказать, что жизнь в эмиграции была похожа на сбывшуюся мечту: любовь публики Вертинскому пришлось завоевывать заново — он начинал с выступлений в Румынии и Польше в дешевых заведениях перед русскоязычной аудиторией, где, как вспоминал исполнитель, публика могла его и не слушать — "вести себя как ей угодно, петь, пить, есть, разговаривать или даже кричать". Местные власти не всегда были довольны его творчеством, на него писали доносы, обвиняя в шпионаже в пользу СССР.
Самым продуктивным периодом в творческой жизни Вертинского считается время его пребывания во Франции, когда были созданы многие из его лучших песен. Исполнитель выступал в Париже — теперь уже не в дешевых кабаках, как раньше, а в престижных заведениях. Подружился с Федором Шаляпиным, балеринами Анной Павловой и Тамарой Карсавиной. Заводил знакомства и с мировыми звездами — Марлен Дитрих, Гретой Гарбо, Чарли Чаплином.
С Дитрих Вертинского связывала не только многолетняя дружба, но, вероятно, и роман. Они впервые встретились, когда Марлен, питавшая слабость к русской культуре, пришла послушать Александра в парижском кабаре.
Затем из Европы Дитрих перебралась в Голливуд, и они продолжили общаться там. В Америке Вертинский оказался в середине 30-х, там его тоже восторженно приняла русскоязычная публика, а среди друзей появилось еще больше известных артистов. Марлен знакомила исполнителя с важными персонами Голливуда, режиссерами и продюсерами. У Вертинского имелись некоторые амбиции по поводу съемок в голливудском кино, но с этим не задалось: он недостаточно хорошо владел английским, хотя говорил по-немецки и по-французски, снимался у европейских режиссеров.
Некоторое время певец жил на вилле Марлен в Беверли-Хиллз. Однако отношения между артистами не были долгими, а Вертинский, чувствовавший себя в Америке чужим, в итоге двинулся дальше.
Счастливый брак
Следующим местом его жительства стал Китай, где певец познакомился со своей второй женой, молодой грузинкой Лидией Циргвавой, дочерью директора управления Китайско-Восточной железной дороги. Разница в возрасте у влюбленных была более чем серьезная: Вертинскому исполнился 51 год, его избраннице — 17. Исполнитель не смог устоять перед красотой девушки: как отмечают современники, ее эффектная внешность действительно завораживала всех вокруг. Сама Лидия тоже была покорена обаянием певца. Она писала:
Его странный, говоряще-поющий голос пронзал мне душу сладкой болью. Как будто не по диску, а по самому моему сердцу водили патефонной иглой.
Мать Лидии не одобряла эти отношения — жених был слишком взрослым, к тому же имел репутацию ветреной натуры. Тем не менее все закончилось свадьбой спустя два года после знакомства: в 1942-м Лидия и Александр поженились, вскоре у них родилась старшая дочь Марианна.
Надо сказать, что в Китае тогда были не лучшие времена: в страну вошли японские войска, население жило очень бедно. Не была исключением и семья Вертинского: певцу даже приходилось сдавать в ломбард свой фрак и выкупать его перед выступлениями. Прокормить семью помогали концерты, которых и в те непростые времена у русского шансонье было достаточно.
Вертинский к тому моменту давно пытался добиться возможности вернуться в СССР (за годы эмиграции он не раз обращался с этой просьбой к властям) и уже получил разрешение, но оформление документов сильно затянулось. Лидия вспоминала:
Война в России всколыхнула в нас, русских, любовь к Родине и тревогу за ее судьбу. Александр Николаевич горячо убеждал меня ехать в Россию и быть с Родиной в тяжелый для нее час. Я тоже стала об этом мечтать.
Ничего кроме мирового имени
В Москву семья переехала в 1943 году. Артист стал выступать по фронтовым частям. После окончания войны снова начал гастролировать по всей стране. Однако столкнулся с негативным отношением со стороны властей: хоть он и вернулся на родину, его считали "сбежавшим". Почти не позволяли выступать в Москве и Ленинграде, газеты ничего о нем не писали, его песни не звучали по радио и не издавались на пластинках, а на концертах присутствовали цензоры, следившие за поведением и репертуаром певца: из десятков его песен советская власть одобрила не более 30 — их ему разрешено было исполнять. Несколько раз после возвращения из-за границы артист снялся в кино у отечественных режиссеров и получил единственную в своей жизни государственную награду — Сталинскую премию за роль в фильме 1950 года "Заговор обреченных".
У меня нет ничего кроме мирового имени,
— говорил о себе исполнитель. Несмотря на это, он продолжал выступать, насколько это было возможно: ко всему прочему, у него было уже двое детей: когда Вертинскому было 55, у них с Лидией родилась младшая дочь Анастасия. На безденежье, впрочем, семья пожаловаться не могла: три года после приезда в Москву Вертинские прожили в гостинице "Метрополь", пока не получили квартиру. У девочек были красивые наряды, непривычные по тем временам для советских детей. Воспитывать дочерей Вертинским помогали няни, что тоже показывало, что семья находилась в привилегированных условиях.
Интересно, что в 50-е годы стала сниматься в кино и Лидия Вертинская. На съемочной площадке жена певца оказалась, когда ее заметил режиссер Александр Птушко: яркая внешность женщины его так поразила, что он предложил Лидии роль Птицы Феникс в киносказке "Садко". Вертинская поначалу не восприняла эту возможность как нечто серьезное, но в дальнейшем сыграла еще в четырех фильмах. Пожалуй, самая известная ее роль — злодейка Анидаг в ленте 1963 года "Королевство кривых зеркал".
Кстати, Александр Николаевич настаивал на том, чтобы его жена получила образование, напоминая Лидии о том, что ей предстоит обеспечивать себя после его смерти. Она поступила в Суриковский институт, освоила профессию художника и стала получать гонорары за свои работы.
Сам же Вертинский выступал до конца жизни: последний раз он вышел на ленинградскую сцену 21 мая 1957 года, в тот же вечер скончался от острой сердечной недостаточности в гостинице "Астория". Певцу было 68 лет.
34-летняя Лидия Вертинская, овдовев, больше не вышла замуж. Скончалась она в 90-летнем возрасте, ее похоронили рядом с супругом.
Обе дочери Вертинского выбрали для себя актерскую профессию. Марианна начиная с 60-х годов стала активно сниматься и исполнять роли в театре. Среди ее самых известных работ в кино — ленты "Город мастеров", "Семь невест ефрейтора Збруева", "Капитан Немо" и другие.
В разные годы у актрисы были романы с режиссерами Андреем Кончаловским, Андреем Тарковским, сейчас она третий раз замужем.
Анастасия Вертинская стала еще более популярна, чем сестра, на ее счету любимые зрителями роли в фильмах "Алые паруса", "Человек-амфибия", "Анна Каренина", "Безымянная звезда" и других картинах.
В середине 60-х Анастасия вышла замуж за Никиту Михалкова, на момент свадьбы у них уже был маленький сын Степан. Спустя несколько лет супруги расстались.
Что касается творчества Александра Вертинского, то его в разное время пытались переосмыслить самые разные музыканты — от Валерия Ободзинского, записавшего в начале 90-х альбом песен классика, до рок-музыкантов Александра Ф. Скляра, Глеба Самойлова, Бориса Гребенщикова, тоже исполнивших немало композиций Вертинского.
Личность Вертинского всегда привлекала художников, музыкантов и режиссеров, о нем снято несколько документальных фильмов. Неудивительно, что появление масштабного проекта, такого как сериал "Вертинский" режиссера и сценариста Авдотьи Смирновой, было вопросом времени. Сериал вышел в сентябре этого года — сначала на платформе Kion (с рейтингом 18+), позже его сокращенную версию покажет Первый канал. Съемки велись в Москве, Санкт-Петербурге, Будапеште и Стамбуле. Самого певца сыграл 40-летний Алексей Филимонов, ранее известный по фильмам "Кислород", "Еще один год", "Большая поэзия". Роль Веры Холодной досталась Паулине Андреевой, а легендарную Марлен Дитрих играет Виктория Исакова. Также в сериале снялись Анна Михалкова, Сергей Рост, Алена Бабенко, Ксения Раппопорт, Екатерина Вилкова и другие актеры.