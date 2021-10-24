Путешествия по миру, романы, творчество и богемная жизнь: главное о судьбе Александра Вертинского

Вадим Карасев

Александр Вертинский — по-настоящему легендарная личность, звезда начала XX века, чей вокал и сейчас неизменно узнаваем. В биографии певца, автора песен, поэта и киноактера немало загадок и неожиданных поворотов судьбы. Он объездил весь мир, жил в разных странах, дружил с известнейшими людьми эпохи, влюблялся в кинозвезд и обычных девушек... Сейчас, когда жизнь шансонье вновь активно обсуждается в связи с премьерой сериала "Вертинский", рассказываем самые интересные подробности о его жизни.

Потеря близких

Будущий певец родился в Киеве в 1889 году в семье журналиста Николая Вертинского и его супруги Евгении Скалацкой — правда, брак не был официальным: бывшая жена мужчины не давала ему развод, так что Николай и Евгения не венчались. Кроме Александра в семье был еще один ребенок — его старшая сестра Надежда.

Повзрослеть детям пришлось рано: когда будущему артисту было всего три года, а его сестре — восемь, скончалась их мать. Еще через несколько лет умер от чахотки отец. Александра и Надежду стали воспитывать тетки, но детей разлучили, причем Вертинскому сказали, что его сестра умерла (как выяснилось годы спустя, Надежде про него сообщили то же самое).





Александр Вертинский с сестрой Надеждой

В гимназии у Александра были проблемы с успеваемостью и поведением, из-за чего никак не ладились отношения с воспитывавшей его теткой. Уже тогда мальчику интереснее было смотреть спектакли, слушать пение церковного хора, но только не заниматься учебой. Закончилось все отчислением. Подростка выгнали из дома — теперь ему пришлось заботиться о собственном существовании самостоятельно.

Как вспоминал Вертинский, в то время он буквально ночевал в подъездах. Подрабатывал как мог — грузчиком, корректором в типографии, продавал открытки. Писал небольшие статьи и рассказы для газет, но гонорары были слишком маленькими. Попробовал себя и в театре, которым увлекся еще в годы учебы в гимназии. Однако первый выход Вертинского на сцену не назовешь удачным: от переживаний молодой человек так и не смог произнести ни слова и просто удалился за кулисы. Но не отчаялся, продолжил попытки на следующих спектаклях — тогда ему уже удалось справиться с волнением.

В период подростковых скитаний Вертинский оказался окружен представителями богемы.

Тут мне стало немного легче. Потому что почти всем нам было одинаково плохо, мы делились друг с другом всем, что у нас было, и жили как-то сообща,

— писал он потом в своих воспоминаниях.

Познакомившись с преподавательницей гимназии Софьей Зеленской, Александр стал часто бывать в ее доме, где собиралась творческая молодежь. Там он подружился с художниками Казимиром Малевичем, Марком Шагалом, философом Николаем Бердяевым и другими небезызвестными личностями.

Москва, кино и театр

В 24-летнем возрасте Александр отправился в Москву, строить литературную карьеру. Там ему удалось найти свою сестру Надежду — практически фантастическим образом. В журнале "Театр и искусство" он увидел в составе одной комедийной труппы имя Н. Н. Вертинская и отправил на адрес театра письмо. Как рассказывал артист, написал он следующее:

Милая, незнакомая Н. Н. Вертинская! У меня такая же фамилия, как у вас. У меня когда-то была сестра Надя. Она умерла маленькой. Если бы она была жива, она была бы тоже Н. Н. — Надежда Николаевна. Я знаю, что глупо писать незнакомому человеку только потому, что у него такая же фамилия. Но у меня никого нет на свете, и я это сделал от скуки. Напишите мне, если вам не трудно.





Александр Вертинский. Кадр из фильма "Вертинский. Одинокий странник"

Удивительно, но Александр получил ответ, а та самая Н. Н. действительно оказалась его потерянной сестрой Надеждой. Певец позднее упоминал о том, что так и не смог понять, зачем его родственницы сообщили детям о смерти друг друга. Брат и сестра встретились и сразу же стали жить вместе.

Надя пыталась построить карьеру актрисы, Александр же быстро стал своим в московских богемных кругах. Он начал выступать в театре, бывал в литературных и драматических сообществах. Познакомился с такими людьми, как Владимир Маяковский и Игорь Северянин. Мечтал играть во МХАТе, но туда его не взяли из-за дефекта дикции: Александр плохо выговаривал букву "р", что не понравилось принимавшему экзамен Константину Станиславскому. В дальнейшем, как известно, эта особенность не только не помешала шансонье стать популярным, но и сделала его пение еще более узнаваемым.

В тот же период Вертинский дебютировал в кино. У него была маленькая, но запоминающаяся роль ангела в фильме по рассказу Льва Толстого "Чем люди живы": по сюжету герой Вертинского голым падал в снег. В 1913 году артист сыграл небольшую роль в фильме "Обрыв", в дальнейшем появился еще примерно в двух десятках кинолент.





Кадр из фильма "Анна на шее", 1954 год. Александр Вертинский, Алла Ларионова и Владимир Владиславский

Брат Пьеро

С началом Первой мировой войны артист принял решение пойти на фронт — служил в санитарном поезде, где, по официальным данным, сделал 35 тысяч перевязок. К тому времени Вертинский был уже достаточно хорошо известен московским театралам, а на фронте нередко выступал перед ранеными. Тогда он начал гримироваться под Пьеро, и этот образ стал для него знаковым: уже после возвращения в Москву он начал выступать в театре с "песенками Пьеро" — читал стихи под печальную музыку.





Вертинский так писал в своей автобиографии о военном периоде:

Работали самоотверженно. Не спали ночей. Обходили вагоны, прислушивались к каждому желанию, к каждому стону раненого. У каждого был свой вагон. Мой — один из самых чистых и образцовых. Очень скоро с черной работы меня перевели на перевязки. Я быстро набил руку, освоил перевязочную технику и поражал даже врачей ловкостью и чистотой работы. Назывался я по-прежнему Брат Пьеро или попросту Пьероша, а фамилии моей почти никто и не знал.

На фронте шансонье получил легкое ранение, вернулся в Москву. Сильным потрясением стала для него гибель сестры, о которой он узнал еще на фронте. До сих пор точно неизвестно, из-за чего скончалась Надежда: ходили слухи, что у нее могла произойти передозировка наркотиков или же она совершила самоубийство в состоянии наркотического опьянения. Вертинский, кстати, не скрывал, что кокаин в годы их с Надеждой молодости был в кругах творческой элиты чем-то совершенно обыденным и распространенным.





Потеряв близкого человека, певец ощущал себя как никогда одиноким. В то время он познакомился с Верой Холодной — бывшей танцовщицей, женой юриста Владимира Холодного, впоследствии известной актрисой.

Многие считают, что именно Вертинский разглядел в девушке потенциал и помог ей начать сниматься, даже лично отвез ее в первый раз на киностудию. Холодная получила роль в ленте 1915 года "Песнь торжествующей любви", и та принесла ей первую популярность. А дальше Веру ждала блистательная карьера, десятки ролей: ее даже называют первой русской кинодивой.





Вера Холодная

Как пишут биографы, артист был тайно влюблен в Веру: впрочем, не так уж и тайно — не секрет, что свои первые песни, в том числе одну из самых известных композиций "Ваши пальцы пахнут ладаном", он посвятил именно ей. Правда, по просьбе девушки потом убрал из рукописи, уже готовой к печати, упоминание о посвящении.





Был ли между ними роман или влюбленность была безответной — до сих пор остается тайной. Актриса не развелась с мужем, Вертинский часто бывал у них дома. Другие подробности отношений вряд ли когда-то откроются общественности.

Вера Холодная умерла от испанки в 1919 году, что стало еще одним серьезным ударом для певца.





Александр Вертинский, Вера Холодная, Аркадий Бойтлер





Вера Холодная

Путешествия по миру

К 1917 году Александр Вертинский был уже очень популярен и успешно гастролировал по всей стране. Несмотря на славу, которую он успел стяжать на родине, в 1920 году артист принял решение эмигрировать. Шансонье утверждал, что политические причины были ни при чем: никакой ненависти к советской власти он не испытывал, просто жаждал новых впечатлений. "Страсть к приключениям, путешествиям. Юношеская беспечность" — этими причинами Вертинский объяснял свой отъезд.

Попутешествовать ему и правда удалось за свою жизнь немало: Константинополь, Бухарест, затем Польша, Германия, Франция. Именно Париж он называл любимым городом и быстро там освоился. Свободно перемещался между странами Вертинский благодаря тому, что получил (судя по всему, не вполне легально) греческий паспорт.









Во время пребывания в Польше артист познакомился с девушкой из состоятельной еврейской семьи по имени Рахиль Потоцкая. Они поженились, после свадьбы Рахиль взяла имя Ирена Вертидис (такая фамилия значилась в греческом паспорте Вертинского). Брак продлился около семи лет, хотя официально супруги, сыгравшие свадьбу в 1923-м, развелись только в 1941-м. Впоследствии Вертинский даже не упоминал в своих мемуарах о бывшей жене. Говорили, что для Ирены брак был мучительным: влюбчивый шансонье постоянно кем-то увлекался, и его избранница не смогла с этим свыкнуться.

Нельзя сказать, что жизнь в эмиграции была похожа на сбывшуюся мечту: любовь публики Вертинскому пришлось завоевывать заново — он начинал с выступлений в Румынии и Польше в дешевых заведениях перед русскоязычной аудиторией, где, как вспоминал исполнитель, публика могла его и не слушать — "вести себя как ей угодно, петь, пить, есть, разговаривать или даже кричать". Местные власти не всегда были довольны его творчеством, на него писали доносы, обвиняя в шпионаже в пользу СССР.





Самым продуктивным периодом в творческой жизни Вертинского считается время его пребывания во Франции, когда были созданы многие из его лучших песен. Исполнитель выступал в Париже — теперь уже не в дешевых кабаках, как раньше, а в престижных заведениях. Подружился с Федором Шаляпиным, балеринами Анной Павловой и Тамарой Карсавиной. Заводил знакомства и с мировыми звездами — Марлен Дитрих, Гретой Гарбо, Чарли Чаплином.

С Дитрих Вертинского связывала не только многолетняя дружба, но, вероятно, и роман. Они впервые встретились, когда Марлен, питавшая слабость к русской культуре, пришла послушать Александра в парижском кабаре.





Марлен Дитрих





Грета Гарбо

Затем из Европы Дитрих перебралась в Голливуд, и они продолжили общаться там. В Америке Вертинский оказался в середине 30-х, там его тоже восторженно приняла русскоязычная публика, а среди друзей появилось еще больше известных артистов. Марлен знакомила исполнителя с важными персонами Голливуда, режиссерами и продюсерами. У Вертинского имелись некоторые амбиции по поводу съемок в голливудском кино, но с этим не задалось: он недостаточно хорошо владел английским, хотя говорил по-немецки и по-французски, снимался у европейских режиссеров.

Некоторое время певец жил на вилле Марлен в Беверли-Хиллз. Однако отношения между артистами не были долгими, а Вертинский, чувствовавший себя в Америке чужим, в итоге двинулся дальше.





Александр Вертинский. Кадр из фильма "Вертинский. Одинокий странник"

Счастливый брак

Следующим местом его жительства стал Китай, где певец познакомился со своей второй женой, молодой грузинкой Лидией Циргвавой, дочерью директора управления Китайско-Восточной железной дороги. Разница в возрасте у влюбленных была более чем серьезная: Вертинскому исполнился 51 год, его избраннице — 17. Исполнитель не смог устоять перед красотой девушки: как отмечают современники, ее эффектная внешность действительно завораживала всех вокруг. Сама Лидия тоже была покорена обаянием певца. Она писала:

Его странный, говоряще-поющий голос пронзал мне душу сладкой болью. Как будто не по диску, а по самому моему сердцу водили патефонной иглой.





Лидия и Александр Вертинские. Кадр из фильма "Вертинский. Одинокий странник"

Мать Лидии не одобряла эти отношения — жених был слишком взрослым, к тому же имел репутацию ветреной натуры. Тем не менее все закончилось свадьбой спустя два года после знакомства: в 1942-м Лидия и Александр поженились, вскоре у них родилась старшая дочь Марианна.

Надо сказать, что в Китае тогда были не лучшие времена: в страну вошли японские войска, население жило очень бедно. Не была исключением и семья Вертинского: певцу даже приходилось сдавать в ломбард свой фрак и выкупать его перед выступлениями. Прокормить семью помогали концерты, которых и в те непростые времена у русского шансонье было достаточно.





Кадр из фильма "Русский Пьеро. Александр Вертинский"

Вертинский к тому моменту давно пытался добиться возможности вернуться в СССР (за годы эмиграции он не раз обращался с этой просьбой к властям) и уже получил разрешение, но оформление документов сильно затянулось. Лидия вспоминала:

Война в России всколыхнула в нас, русских, любовь к Родине и тревогу за ее судьбу. Александр Николаевич горячо убеждал меня ехать в Россию и быть с Родиной в тяжелый для нее час. Я тоже стала об этом мечтать.





Александр Вертинский с дочерьми. Кадр из фильма "Вертинский. Одинокий странник"

Ничего кроме мирового имени

В Москву семья переехала в 1943 году. Артист стал выступать по фронтовым частям. После окончания войны снова начал гастролировать по всей стране. Однако столкнулся с негативным отношением со стороны властей: хоть он и вернулся на родину, его считали "сбежавшим". Почти не позволяли выступать в Москве и Ленинграде, газеты ничего о нем не писали, его песни не звучали по радио и не издавались на пластинках, а на концертах присутствовали цензоры, следившие за поведением и репертуаром певца: из десятков его песен советская власть одобрила не более 30 — их ему разрешено было исполнять. Несколько раз после возвращения из-за границы артист снялся в кино у отечественных режиссеров и получил единственную в своей жизни государственную награду — Сталинскую премию за роль в фильме 1950 года "Заговор обреченных".

У меня нет ничего кроме мирового имени,

— говорил о себе исполнитель. Несмотря на это, он продолжал выступать, насколько это было возможно: ко всему прочему, у него было уже двое детей: когда Вертинскому было 55, у них с Лидией родилась младшая дочь Анастасия. На безденежье, впрочем, семья пожаловаться не могла: три года после приезда в Москву Вертинские прожили в гостинице "Метрополь", пока не получили квартиру. У девочек были красивые наряды, непривычные по тем временам для советских детей. Воспитывать дочерей Вертинским помогали няни, что тоже показывало, что семья находилась в привилегированных условиях.





Александр Вертинский с дочерьми. Кадр из фильма "Вертинский. Одинокий странник"

Интересно, что в 50-е годы стала сниматься в кино и Лидия Вертинская. На съемочной площадке жена певца оказалась, когда ее заметил режиссер Александр Птушко: яркая внешность женщины его так поразила, что он предложил Лидии роль Птицы Феникс в киносказке "Садко". Вертинская поначалу не восприняла эту возможность как нечто серьезное, но в дальнейшем сыграла еще в четырех фильмах. Пожалуй, самая известная ее роль — злодейка Анидаг в ленте 1963 года "Королевство кривых зеркал".





Кадр из фильма "Королевство кривых зеркал", 1963 год. Аркадий Цинман и Лидия Вертинская





Кадр из фильма "Садко", 1952 год. Лидия Вертинская

Кстати, Александр Николаевич настаивал на том, чтобы его жена получила образование, напоминая Лидии о том, что ей предстоит обеспечивать себя после его смерти. Она поступила в Суриковский институт, освоила профессию художника и стала получать гонорары за свои работы.

Сам же Вертинский выступал до конца жизни: последний раз он вышел на ленинградскую сцену 21 мая 1957 года, в тот же вечер скончался от острой сердечной недостаточности в гостинице "Астория". Певцу было 68 лет.





34-летняя Лидия Вертинская, овдовев, больше не вышла замуж. Скончалась она в 90-летнем возрасте, ее похоронили рядом с супругом.

Обе дочери Вертинского выбрали для себя актерскую профессию. Марианна начиная с 60-х годов стала активно сниматься и исполнять роли в театре. Среди ее самых известных работ в кино — ленты "Город мастеров", "Семь невест ефрейтора Збруева", "Капитан Немо" и другие.





Кадр из фильма "Город мастеров", 1965 год. Марианна Вертинская

В разные годы у актрисы были романы с режиссерами Андреем Кончаловским, Андреем Тарковским, сейчас она третий раз замужем.





Лидия Вертинская с дочерью Марианной





Марианна Вертинская с дочерью Александрой и внучкой Лидией (девочку назвали в честь ее знаменитой прабабушки по материнской линии Лидии Вертинской)





У Александры Вертинской также есть старшая дочь — Василиса

Анастасия Вертинская стала еще более популярна, чем сестра, на ее счету любимые зрителями роли в фильмах "Алые паруса", "Человек-амфибия", "Анна Каренина", "Безымянная звезда" и других картинах.





Кадр из фильма "Алые паруса", 1961 год. Анастасия Вертинская





Кадр из фильма "Человек-амфибия", 1961 год. Анастасия Вертинская

В середине 60-х Анастасия вышла замуж за Никиту Михалкова, на момент свадьбы у них уже был маленький сын Степан. Спустя несколько лет супруги расстались.





Анастасия Вертинская





Степан и Никита Михалковы

Что касается творчества Александра Вертинского, то его в разное время пытались переосмыслить самые разные музыканты — от Валерия Ободзинского, записавшего в начале 90-х альбом песен классика, до рок-музыкантов Александра Ф. Скляра, Глеба Самойлова, Бориса Гребенщикова, тоже исполнивших немало композиций Вертинского.

Личность Вертинского всегда привлекала художников, музыкантов и режиссеров, о нем снято несколько документальных фильмов. Неудивительно, что появление масштабного проекта, такого как сериал "Вертинский" режиссера и сценариста Авдотьи Смирновой, было вопросом времени. Сериал вышел в сентябре этого года — сначала на платформе Kion (с рейтингом 18+), позже его сокращенную версию покажет Первый канал. Съемки велись в Москве, Санкт-Петербурге, Будапеште и Стамбуле. Самого певца сыграл 40-летний Алексей Филимонов, ранее известный по фильмам "Кислород", "Еще один год", "Большая поэзия". Роль Веры Холодной досталась Паулине Андреевой, а легендарную Марлен Дитрих играет Виктория Исакова. Также в сериале снялись Анна Михалкова, Сергей Рост, Алена Бабенко, Ксения Раппопорт, Екатерина Вилкова и другие актеры.









Алексей Филимонов и Паулина Андреева в сериале "Вертинский"





Алексей Филимонов и Виктория Исакова в сериале "Вертинский"





Алексей Филимонов в сериале "Вертинский"Маргарита Дорошевич