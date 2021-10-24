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Разворотнева предложила фиксировать преобразования в квартирах с помощью уведомлений

Разворотнева предложила фиксировать преобразования в квартирах с помощью уведомлений

00:00  Автор: Евгения Филиппова



Стоит создать систему выявления ремонтных работ в квартирах, чтобы избегать опасных последствий незаконных перепланировок. Лучше всего сделать это с помощью самих собственников, — например, предусмотреть уведомление о запланированных работах старших по дому. Об этом сказала «Парламентской газете» заместитель председателя Комитета Госдумы по строительству и жилищно-коммунальному хозяйству Светлана Разворотнева.

По мнению парламентария, система согласования перепланировок нуждается в совершенствовании. Так, многие моменты согласования перепланировки и переустройства помещений регулируют на местном уровне. «Москва пошла в этом плане дальше всех. Здесь есть подробное руководство, какие перепланировки можно согласовать, какие нельзя. Есть понятный канал в лице жилинспекции. От некоторых согласований людей освободили, например, не надо согласовывать установку кондиционеров», — рассказала депутат. 

Она считает, что нужно закрепить короткий и чёткий короткий список работ, которые запрещено проводить в квартире, на уровне единого федерального подзаконного акта, чтобы не обременять людей лишними согласованиями. При этом какие-то нюансы можно оставить на усмотрение властей в регионах. 

Что можно и чего нельзя делать в квартире


Но самое главное — создать систему, когда любые преобразования в квартирах выявляются и фиксируются, считает Разворотнева. «Наверное, надо ввести ещё один элемент — чтобы люди, которые делают ремонты, уведомляли председателя совета дома о том, что планируется какой-то ремонт в квартире. Это было бы хорошо, так как основная проблема перепланировок заключается в том, что они выявляются почти случайно, только когда что-то рухнет или квартиру передают по наследству или продают», — пояснила законодатель.

Это не значит, что председателю совета дома нужно давать дополнительные полномочия разрешать и запрещать проводить работы, добавила она. «Но простое уведомление избавит нас от многих проблем, так как старший по дому опытный человек, и если он увидит, что делается что-то не то, сообщит в жилищную инспекцию или муниципалитет», — сказала депутат.  

Можно ли поставить плиту в коридоре?


Кроме этого, Минстрой давно поднимал вопрос о возможности сотрудников жилищной инспекции заходить в квартиры для проверки сигналов о незаконной перепланировке. «Сейчас суд очень долго принимает решения. Уже несущие стены снесли, а ГЖИ (государственная жилищная инспекция) попасть туда не может. Тоже надо вносить соответствующие поправки. Но самое главное — создать действенную систему выявления работ по квартирам. И мне кажется, что здесь нужно подключать именно собственников, потому что они в первую очередь заинтересованы, чтобы в доме было всё хорошо», — заключила депутат.

Где можно расположить то или иное оборудование, и в каких случаях незаконно что-то менять в доме без разрешения, в материале «Парламентская газета».



#капремонт #недвижимость


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По материалам: pnp.ru

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