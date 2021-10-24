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Россия и Китай провели первое совместное патрулирование в Тихом океане

Россия и Китай провели первое совместное патрулирование в Тихом океане
БПК "Адмирал Трибуц"

Корабли ВМФ России и ВМС Китая впервые провели совместное патрулирование в западной части Тихого океана, пройдя через Сангарский пролив между японскими островами Хоккайдо и Хонсю, передает ТАСС со ссылкой на Минобороны РФ.

"Задачами патрулирования являлись демонстрация государственных флагов России и Китая, поддержание мира и стабильности в Азиатско-Тихоокеанском регионе, а также охрана объектов морской экономической деятельности двух стран. В рамках патрулирования группировка кораблей впервые прошла через Сангарский пролив", - сообщили в военном ведомстве.

Российская сторона в совместном отряде из 10 кораблей была представлена силами Тихоокеанского флота: кораблем измерительного комплекса "Маршал Крылов", большими противолодочными кораблями "Адмирал Трибуц" и "Адмирал Пантелеев", а также корветами проекта 20380 "Герой Российской Федерации Алдар Цыденжапов" и "Громкий". С китайской стороны были задействованы эсминцы "Кунь Мин" и "Нань Чан", корветы "Бинь Чжоу" и "Лю Чжоу", а также корабль комплексного снабжения "Дунь Пин Ху". Группировка преодолела более 1700 морских миль, моряки двух стран отработали совместное тактическое маневрирование и провели ряд тренировок.

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По материалам: uposters.ru

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