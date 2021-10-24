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Россия может присоединиться к акту о международной регистрации региональных брендов

Россия может присоединиться к акту о международной регистрации региональных брендов

15:36  Автор: Дарья Сердюкова


Источник: Правительство России



Правительство поддержало законопроект о присоединении России к Женевскому акту Лиссабонского соглашения, позволяющему на международном уровне регистрировать географическое указание места производства товаров. Об этом говорится на сайте кабмина.

Женевский акт направлен на совершенствование международной системы охраны обозначений, указывающих на географическое происхождение продукта, а также на расширение перечня объектов охраны. Документ предоставляет возможность владельцам наименований мест происхождения и географических указаний запрашивать охрану своего бренда в нескольких странах путём подачи одной заявки на одном языке. Это позволяет снизить издержки при международной регистрации.

«Законопроект направлен на повышение уровня охраны и защиты региональных брендов, создание новых возможностей для экономического развития регионов и поддержки местных производителей, обеспечение интеграции Российской Федерации в глобальные системы охраны объектов интеллектуальной собственности», — говорится в сообщении на сайте правительства.

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В конце сентября на заседании Совета по интеллектуальной собственности спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко заявила, что России давно нужно присоединиться к Женевскому акту Лиссабонского соглашения о наименованиях мест происхождения и географических указаниях, что позволит защищать российские «географические» товарные знаки — от «русской водки» до «оренбургского платка» — от многочисленных подделок за рубежом. Она выразила надежду, что в самое ближайшее время соответствующий законопроект поступит на рассмотрение в Госдуму. Как подчеркнул на заседании Совета замглавы Минэкономразвития Владислав Федулов, в Правительстве рассчитывают, что такой закон примут до конца осенней сессии.

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По материалам: pnp.ru

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