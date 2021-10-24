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Россиян предупредили о новой схеме мошенничества с СМС

Россиян предупредили о новой схеме мошенничества с СМС

Мошенники начали использовать новую схему для кражи денег у россиян - так называемые СМС-бомберы. С их помощью злоумышленники пытаются получить кредит в микрофинансовых организациях от лица своих жертв, рассказал советник гендиректора Qrator Labs Артем Гавриченков.

По его словам, аферисты находят паспортные данные и номер телефона гражданина в "слитой" в Сеть базе данных, после чего пытаются зарегистрировать его по несколько раз на 30-40 сайтах, включая порталы МФО. Регистрация не проходит, но владелец номера получает СМС-сообщения с кодами авторизаций. После этого преступники пишут человеку в Telegram или Whatsapp и просят прислать скриншоты со входящими уведомлениями, якобы для того, чтобы разобраться в ситуации.

"Эта схема работает лучше прочих, так как мошенник не просит показать ему коды из СМС, а просит прислать скриншот экрана с СМС, так что стопор в голове "нельзя пересылать коды из СМС" плохо срабатывает", - отметил эксперт в беседе с РБК.

СМС-бомберы применяются давно, но похищение таким образом средств через МФО началась недавно. Некоторые микрофинансовые организации требуют только подтверждения номера телефона для оформления займа и используя этот метод, преступники могут легко оформить микрокредит на жертву.

Ранее Ruposters писал, что мошенникам удалось украсть $35 млн с помощью дипфейка директора крупной компании.

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По материалам: uposters.ru

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