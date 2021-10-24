Таро-прогноз на неделю с 25 по 31 октября 2021 года

Вадим Карасев

Завершить второй месяц осени успешно и выполнить запланированные дела получится, если познакомиться с еженедельным Таро-прогнозом. Советы старших Арканов помогут выбрать верную тактику и достичь новых успехов в работе.

Каждому из нас нужна поддержка, и получить ее можно благодаря своевременным прогнозам. Карты расскажут о том, что будет происходить на неделе, и Знаки Зодиака смогут преодолеть трудности на пути к благополучию. Советы Арканов — это не призыв к активным действиям, и прежде, чем сделать выводы, важно сопоставить советы с происходящим в жизни. Эксперты сайта dailyhoro.ru рекомендуют не спешить, чтобы не упустить важные детали, из которых и будет выстраиваться успешное будущее.

Овен





Аркан «Колесо фортуны» открывает неделю, указывая Овнам на необходимость оставаться в спокойном состоянии. События могут выйти из-под контроля, однако это не будет поводом для паники. Судьба делает поворот, и чуть позже будет понятно, зачем нужны эти перемены.

Аркан «Сила» сулит Овнам новые успехи, если не бояться активной работы. По этой карте справиться с трудностями поможет оптимистичный настрой, а также шепотки на успешное завершение любого дела.

«Колесница» завершает неделю и месяц, указывая Овнам на необходимость сделать решительный рывок, чтобы поставить точку в начатом деле. Благоприятные обстоятельства и необходимые знания есть — осталось лишь сделать последние шаги и получить награду.

Телец





У Тельцов будет насыщенная неделя, которую открывает карта «Влюбленные». Аркан указывает на необходимость расставить приоритеты, заняться важными делами и не отвлекаться, чтобы достичь новых вершин.

Аркан «Верховная жрица» указывает Тельцам на сильную интуицию, к которой важно прислушаться, чтобы не допустить промахов. Удача будет на стороне терпеливых представителей Знака, умеющих выжидать и вовремя приступать к решению сложных вопросов.

«Суд» в раскладе на конец октября — карта, призывающая Тельцов идти до конца, действовать честно и непредвзято. Благодаря такой тактике удастся обойти конкурентов и отстоять свое честное имя.

Близнецы





Близнецам в начале недели предстоит пожинать плоды вложенных усилий. Аркан «Правосудие» указывает на то, что честные поступки и действия будут вознаграждены, а ошибки будут требовать отработки.

По карте «Умеренность» в середине недели Близнецам нельзя спешить. По этой карте дела движутся в верном направлении. Нужна кропотливая работа, чтобы исключить неточности и не останавливаться на достигнутом.

Карта «Маг» развязывает Близнецам руки, и по ней можно смело идти навстречу своей мечте. Аркан указывает на возможность проявить свои таланты, найти собственный путь и достичь прекрасных результатов.

Рак





«Дьявол» в раскладе для Раков — карта, призывающая в начале недели быть осторожными и осмотрительными. Проверка на прочность пройдет удачно, если не потакать сиюминутным прихотям и не идти на поводу у разрушительных эмоций.

По карте «Верховная жрица» Раки смогут довериться своим предчувствиям. Аркан указывает на период, когда будут возникать неоднозначные ситуации. Умение выжидать и анализировать спасут Раков от опрометчивых поступков.

По карте «Умеренность» Ракам необходимо оставаться в гармонии с собой, чтобы не допустить новых ошибок. Аркан указывает на благополучные перемены, и Раки могут спокойно заниматься намеченными делами, оказавшись от спешки и поверхностных суждений.

Лев





Аркан «Солнце» открывает неделю, указывая Львам на отличное время для новых достижений. По этой карте нет препятствий на пути к поставленным задачам, а значит, можно смело двигаться вперед, завоевывая новые вершины и получая достойное вознаграждение.

Карта «Суд» призывает Львов проанализировать свою работу, чтобы вынести полезные уроки и, если это необходимо, провести работу над ошибками. Кропотливый труд поможет избежать неурядиц в будущем.

По карте «Колесо фортуны» Львов в конце октября ждут перемены, которые ворвутся в жизнь стремительно. На первых порах важно сохранять спокойствие, чтобы не допустить неточностей. Анализ ситуации поможет определиться с дальнейшим направлением работы.

Дева





Аркан «Умеренность» призывает Дев сторониться споров и конфликтов, которые лишат сил и подорвут репутацию. Одиночная вдумчивая работа принесет гораздо больше пользы, и в начале недели Девы должны сосредоточиться на себе и своих потребностях.

По карте «Верховная жрица» в середине недели большую роль в жизни Дев будет играть интуиция. Внутренний голос поможет принять верные решения и не допустить ошибок, которые в будущем потребуют внимания.

Карта «Дурак» призывает Дев к вдумчивой работе. В конце недели может показаться, что можно отдохнуть, однако это не так. Девам важно контролировать все процессы, чтобы исключить неточности и промахи.

Весы





Аркан «Смерть» открывает неделю, указывая Весам на необходимость трансформаций. По этой карте перемены в жизни будут к лучшему, если не сопротивляться происходящему и с оптимизмом смотреть в будущее.

Карта «Дьявол» указывает на время испытаний, когда Весам придется противостоять соблазнам и искушениям. Пройдя такую проверку, будет проще отличать важное от наносного и планировать дела на будущее.

По карте «Умеренность» в конце октября Весы смогут замедлиться, осознать происходящее в их жизни и расставить приоритеты. Аркан призывает не торопиться, чтобы не упустить ничего значимого.

Скорпион





Аркан «Император» указывает Скорпионам на период, когда нужно мудро править своей жизнью, чтобы не ошибиться с выбором пути и открыть те двери, которые приведут к благополучному будущему.

По карте «Смерть» Скорпионы смогут избавиться от всего, что им мешает. Это могут быть старые планы, неудачные проекты и токсичные привязки. Карта символизирует переход на новый этап жизни, когда двери прошлого закрываются, а впереди видны новые перспективы.

Карта «Влюбленные» символизирует выбор, и Скорпионам нужно принять самостоятельное решение, от которого будет зависеть развитие событий. Для того чтобы не промахнуться, важно отказаться от спешки и прислушаться к голосу сердца.

Стрелец





«Сила» в раскладе на начало недели — карта, указывающая на возможность достичь лучших результатов. Этот Аркан указывает Стрельцам на необходимость активных действий. Промедление может лишить дарованного судьбой шанса, поэтому нельзя потакать сомнениям.

По карте «Дьявол» Стрельцы после первых побед не должны останавливаться. Аркан говорит про испытания, которые нужно пройти с достоинством, полагаясь на доводы разума. Осторожность и вдумчивая работа уберегут от ошибок.

Карта «Иерофант» завершает неделю, и по ней Стрельцам нужно расставить приоритеты, чтобы начать последний месяц осени с активной работы над первостепенными задачами. Благодаря верно принятым решениям не составит труда изменить жизнь к лучшему.

Козерог





Аркан «Повешенный» говорит о временных трудностях, которые нужно преодолеть. Козерогам не стоит бояться происходящего — если дела не продвигаются, значит, нужно переключить внимание на другие задачи, чтобы не терять драгоценного времени.

По карте «Смерть» Козероги будут стоять на пороге новых открытий. Аркан указывает на необходимость попрощаться с прошлым и не зацикливаться на том, что уже потеряло смысл, чтобы не упустить новые возможности.

В конце недели по карте «Верховная жрица» главную роль будет играть интуиция. Внимание к предчувствиям убережет Козерогов не только от поспешных действий, но и от влияния со стороны недоброжелателей.

Водолей





Водолеям по карте «Верховная жрица» стоит начать неделю с обретения внутренней гармонии. В состоянии покоя будет проще принять верные решения и обойти стороной возможные препятствия.

Аркан «Умеренность» говорит о новых успехах, которые возможны при наличии ответственности и отсутствии спешки. Водолеи смогут достичь желанной цели, если оставят попытки ускорить время.

В конце недели по Аркану «Повешенный» Водолеям важно остаться наедине с собой, чтобы осмыслить происходящее, найти ошибки и исправить их. Пока ситуация остается под контролем, проблем не будет.

Рыбы





«Звезда» в раскладе на начало недели — карта, указывающая Рыбам на верно выбранный путь. По этой карте препятствий не будет, если не менять направление и не спешить. Доверять нужно знакам судьбы, которые приведут к желаемому результату.

Карта «Суд» символизирует успехи и победы. По ней Рыбы смогут завершить сложные проекты, освободиться от всего, что сковывает, а также обойти конкурентов в честной борьбе. Действовать нужно мудро, чтобы в будущем не проводить работу над ошибками.

По карте «Влюбленные» Рыбам предстоит сделать важный выбор, который нельзя совершать в спешке. Рыбам важно учесть свои предпочтения, чтобы в будущем достичь новых успехов и не разочароваться результатами.