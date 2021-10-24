Украина даст Молдавии газ взаймы

Вадим Карасев

Украина готова предоставить Молдавии газ бесплатно с тем условием, что потом республика вернет его обратно. Такое заявление сделал секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов.

По его словам, премьер Молдавии Наталья Гаврилица обратилась за помощью к украинскому коллеге из-за возникшего в стране дефицита газа, который Данилов связал якобы с "шантажом" со стороны "Газпрома". Киев согласился предоставить газ, но Кишиневу предстоит его вернуть позже.

"Мы считаем, что можем позволить себе это сделать, и мы говорим, что этот газ будет поставлен не за деньги, он будет передан на определенный период для того, чтобы Молдавия потом нам этот газ вернула", - пояснил Данилов.

Ранее стало известно, что переговоры России и Молдавии о заключении нового долгосрочного контракта на поставки газа закончились безрезультатно. Москва готова предоставить топливо по рыночной цене с 25-процентной скидкой с условием возврата долга в размере $700 млн. Кишинев требовал скидки 50% и настаивал на том, что вернуть долг не может за неимением этих средств. Накануне в стране ввели режим ЧП из-за дефицита газа.