Успеть до зимы: что нужно сделать, чтобы провести зиму удачно

Вадим Карасев

Привлечь удачу на всю зиму возможно, если подготовиться заранее. Узнайте о том, что именно поможет привлечь счастье, и какие дела нужно выполнить за оставшийся период осени.

В преддверии зимы нужно успеть многое: завершить запланированные дела, начать подготовку к новогодним праздникам, сменить гардероб и еще множество мелочей. Эксперты сайта dailyhoro.ru предлагают составить список необходимых дел и включить в него несколько дополнительных пунктов, которые прибавят энергии и помогут привлечь счастье.

Медитации

Зима — непростое время года, когда холода и короткий световой день вместе с занятостью могут стать причиной хандры и оттока жизненных сил. Сохранить энергию и оптимизм помогут регулярные духовные практики, направленные на обретение гармонии и раскрытие чакр. Научиться медитировать нужно заранее, чтобы в зимний период быстро приходить в форму и позабыть о грусти.

Хобби

Зимние вечера долгие, и скоротать их поможет новое увлечение. Оно может быть любым. Найти себя в творчестве нужно уже этой осенью. Благодаря арт-терапии получится раскрыть новые грани талантов, а также избавиться от депрессии и навязчивых мыслей. Такое времяпрепровождение может увлечь всю семью, и гармония в ней будет обеспечена.

Кормушки

Зима — прекрасное время для наблюдения за птицами. Яркие и активные, они будут поднимать настроение ежедневно. Подготовить для них кормушки стоит заранее, чтобы выбрать верное место, а также заготовить качественные корма, которые не навредят пернатым. К изготовлению кормушек подходят творчески, чтобы украсить свой дом оригинальной поделкой, которая будет радовать глаз на протяжении долгой зимы.

Физическая активность

Многие перед наступлением лета начинают заниматься спортом в надежде попрощаться с набранными за зиму килограммами. Для того, чтобы не расстраиваться весной, глядя на свое отражение, стоит уже сейчас найти для себя тот вид упражнений, который поможет поддерживать организм в тонусе. Абонементы в спортивный зал, бассейн, групповые тренировки, танцы, йога — выбор огромен, и есть время, чтобы найти свое направление.

Напитки

Зима — время горячих согревающих чаев, компотов и морсов. Подготовить сырье можно уже сейчас, расфасовав заготовки по красивым баночкам и подписав их. Кроме того, до зимы можно выписать новые рецепты в красивый блокнот, чтобы каждый день баловать себя и гостей новыми напитками, способными повысить энергетику и согреть в самые лютые холода.

Уборка

В преддверии самого долгожданного праздника многие спешат убраться у себя в жилище, теряя время и силы. Эксперты в области биоэнергетики рекомендуют начать наводить порядок уже сейчас. В течение всей осени можно поочередно расчищать комнаты, выбрасывая лишнее и расчищая пространство. Уборка, растянутая на длительное время, не отнимет много сил, а результат будет радовать долгое время. Для того, чтобы вновь не захламлять свой дом, стоят узнать о методах, которые помогут поддерживать порядок и чистоту.

Подарки и декор

Перед новогодними праздниками времени не хватает, и позаботиться об украшениях и подарках лучше заблаговременно. В осенний период еще нет ажиотажа, поэтому можно выделить время на выходных или заскочить в магазин после работы, прогуляться мимо прилавков и определиться с тем, что подойдет для праздника. Такие покупки поднимут настроение и не дадут загрустить.