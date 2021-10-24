Есть новости или
авторское мнение?
Напишите нам

Успеть до зимы: что нужно сделать, чтобы провести зиму удачно

Успеть до зимы: что нужно сделать, чтобы провести зиму удачно

Привлечь удачу на всю зиму возможно, если подготовиться заранее. Узнайте о том, что именно поможет привлечь счастье, и какие дела нужно выполнить за оставшийся период осени.


В преддверии зимы нужно успеть многое: завершить запланированные дела, начать подготовку к новогодним праздникам, сменить гардероб и еще множество мелочей. Эксперты сайта dailyhoro.ru предлагают составить список необходимых дел и включить в него несколько дополнительных пунктов, которые прибавят энергии и помогут привлечь счастье.

Медитации

Зима — непростое время года, когда холода и короткий световой день вместе с занятостью могут стать причиной хандры и оттока жизненных сил. Сохранить энергию и оптимизм помогут регулярные духовные практики, направленные на обретение гармонии и раскрытие чакр. Научиться медитировать нужно заранее, чтобы в зимний период быстро приходить в форму и позабыть о грусти.

Хобби

Зимние вечера долгие, и скоротать их поможет новое увлечение. Оно может быть любым. Найти себя в творчестве нужно уже этой осенью. Благодаря арт-терапии получится раскрыть новые грани талантов, а также избавиться от депрессии и навязчивых мыслей. Такое времяпрепровождение может увлечь всю семью, и гармония в ней будет обеспечена.


Кормушки

Зима — прекрасное время для наблюдения за птицами. Яркие и активные, они будут поднимать настроение ежедневно. Подготовить для них кормушки стоит заранее, чтобы выбрать верное место, а также заготовить качественные корма, которые не навредят пернатым. К изготовлению кормушек подходят творчески, чтобы украсить свой дом оригинальной поделкой, которая будет радовать глаз на протяжении долгой зимы.

Физическая активность

Многие перед наступлением лета начинают заниматься спортом в надежде попрощаться с набранными за зиму килограммами. Для того, чтобы не расстраиваться весной, глядя на свое отражение, стоит уже сейчас найти для себя тот вид упражнений, который поможет поддерживать организм в тонусе. Абонементы в спортивный зал, бассейн, групповые тренировки, танцы, йога — выбор огромен, и есть время, чтобы найти свое направление.

Напитки

Зима — время горячих согревающих чаев, компотов и морсов. Подготовить сырье можно уже сейчас, расфасовав заготовки по красивым баночкам и подписав их. Кроме того, до зимы можно выписать новые рецепты в красивый блокнот, чтобы каждый день баловать себя и гостей новыми напитками, способными повысить энергетику и согреть в самые лютые холода.


Уборка

В преддверии самого долгожданного праздника многие спешат убраться у себя в жилище, теряя время и силы. Эксперты в области биоэнергетики рекомендуют начать наводить порядок уже сейчас. В течение всей осени можно поочередно расчищать комнаты, выбрасывая лишнее и расчищая пространство. Уборка, растянутая на длительное время, не отнимет много сил, а результат будет радовать долгое время. Для того, чтобы вновь не захламлять свой дом, стоят узнать о методах, которые помогут поддерживать порядок и чистоту.

Подарки и декор

Перед новогодними праздниками времени не хватает, и позаботиться об украшениях и подарках лучше заблаговременно. В осенний период еще нет ажиотажа, поэтому можно выделить время на выходных или заскочить в магазин после работы, прогуляться мимо прилавков и определиться с тем, что подойдет для праздника. Такие покупки поднимут настроение и не дадут загрустить.

# Новости на сегодня
По материалам: dailyhoro.ru

Последние новости

Успеть до зимы: что нужно сделать, чтобы провести зиму удачно
Успеть до зимы: что нужно сделать, чтобы провести зиму удачно
Россия и Китай провели первое совместное патрулирование в Тихом океане
Россия и Китай провели первое совместное патрулирование в Тихом океане
Лунный календарь стрижек на 2022 год
Лунный календарь стрижек на 2022 год
FT: Британия начала против России и Китая секретную операцию
FT: Британия начала против России и Китая секретную операцию
Лунный день сегодня 24 октября 2021 года
Лунный день сегодня 24 октября 2021 года
"Газпром" договорился с Монголией о прокладке газопровода в Китай
"Газпром" договорился с Монголией о прокладке газопровода в
В регионах России возобновляется акция взаимпомощи #МыВместе
В регионах России возобновляется акция взаимпомощи #МыВместе
Дочь погибшего Пола Уокера Мидоу вышла замуж
Дочь погибшего Пола Уокера Мидоу вышла замуж
Большой ассортимент наручных часов в магазине Albion-Time
Большой ассортимент наручных часов в магазине Albion-Time
Эксперт: "Японскую избирательную систему сложно назвать открытой, но Запад не критикует"
Эксперт: "Японскую избирательную систему сложно назвать
"Тыквенный крем": красим волосы в модный оттенок этой осени
"Тыквенный крем": красим волосы в модный оттенок этой осени
Бывший чиновник Минфина Андрей Вавилов празднует свадьбу в Италии: частный джет и Собчак в роли ведущей
Бывший чиновник Минфина Андрей Вавилов празднует свадьбу в Италии:

Топ на сегодня

Виктория Бекхэм: "Дети хотят, чтобы я одевалась как в 90-е"
Виктория Бекхэм: "Дети хотят, чтобы я одевалась как в 90-е"
Битва платьев: Ирина Шейк против Винни Харлоу
Битва платьев: Ирина Шейк против Винни Харлоу
Любовный гороскоп на неделю с 25 по 31 октября 2021 года
Любовный гороскоп на неделю с 25 по 31 октября 2021 года
Столтенберг призвал Россию не беспокоиться по поводу вступления Украины в НАТО
Столтенберг призвал Россию не беспокоиться по поводу вступления
Битва платьев: Оливия Кук против Анны Кендрик
Битва платьев: Оливия Кук против Анны Кендрик

Еще по теме

Что нужно успеть в мае 2021 года
Начать зиму с успеха: три простых дела на 1 декабря 2020 года
Магия осени: как привлечь в жизнь любовь, удачу и счастье
Лето под знаком удачи: 7 дел, которые нужно завершить до сентября 2021 года