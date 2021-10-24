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В Кремле рассказали, когда может состояться следующая встреча Путина и Байдена

В Кремле рассказали, когда может состояться следующая встреча Путина и Байдена

18:57  Автор: Дарья Сердюкова



Кремль сообщит, когда будет принято решение о новом контакте президентов РФ и США Владимира Путина и Джо Байдена. Об этом заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков в эфире телеканала «Россия-1» в передаче «Москва. Кремль. Путин».

При этом, как отметил, пресс-секретарь президента России, есть понимание, что контакт лидеров двух стран должен состояться в обозримой перспективе, сейчас это будет реализовано.

«После того как президенты примут решение, мы сразу же сообщим, пока давайте не будем забегать вперед», — сказал Песков, отвечая на вопрос журналиста Павла Зарубина о возможной новой встрече Путина и Байдена.

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Ранее Песков в беседе с журналистами не исключил встречи лидеров стран «в том или ином формате» до конца года. В свою очередь, пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки 20 октября сказала, что американской стороне пока нечего объявить о возможности новой встречи Путина и Байдена.

Предыдущая личная встреча президентов состоялась в июне в Женеве.



#международные отношения

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# Политика / Главные новости
По материалам: pnp.ru

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