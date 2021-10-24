Звездный Instagram: искусство обольщения и много фото из отпуска
На этой неделе звезды, будто сговорившись, делились в инстаграме красочными снимками из путешествий. Кто-то уже устал от промозглой октябрьской погоды и решил хотя бы на время сбежать в теплые края. Среди них были Елена Летучая, которая традиционно выбрала любимые Мальдивы, Светлана Лобода, улетевшая праздновать свое 39-летие в Дубай, а также Настя Каменских и Потап, исследующие Абу-Даби.
Абсолютным местом притяжения для многих западных звезд на этой неделе стала Венеция. Туда Наталья Водянова с мужем Антуаном Арно, а также Бейонсе и Джей-Зи отправились на пышную свадьбу сына миллиардера Бернара Арно. Александр Арно и Жеральдин Гюйо расписались еще три месяца назад, а в Италии уже решили отметить это торжество с размахом.
Немало в звездной инстаграм-ленте на этой неделе было и пикантных фото. Больше всех, пожалуй, удивила молодая мама Алеся Кафельникова, которая предстала в полупрозрачном корсете с подвязками. Не отставали от нее и Анастасия Решетова с Клавой Кокой, а также Ким Кардашьян и Кристина Агилера.
Чем еще отечественные и западные звезды радовали своих подписчиков в инстаграме за прошедшие семь дней, показываем в продолжении фотоподборки.