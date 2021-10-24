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Звездный Instagram: искусство обольщения и много фото из отпуска

Звездный Instagram: искусство обольщения и много фото из отпуска

На этой неделе звезды, будто сговорившись, делились в инстаграме красочными снимками из путешествий. Кто-то уже устал от промозглой октябрьской погоды и решил хотя бы на время сбежать в теплые края. Среди них были Елена Летучая, которая традиционно выбрала любимые Мальдивы, Светлана Лобода, улетевшая праздновать свое 39-летие в Дубай, а также Настя Каменских и Потап, исследующие Абу-Даби.

Абсолютным местом притяжения для многих западных звезд на этой неделе стала Венеция. Туда Наталья Водянова с мужем Антуаном Арно, а также Бейонсе и Джей-Зи отправились на пышную свадьбу сына миллиардера Бернара Арно. Александр Арно и Жеральдин Гюйо расписались еще три месяца назад, а в Италии уже решили отметить это торжество с размахом.

Немало в звездной инстаграм-ленте на этой неделе было и пикантных фото. Больше всех, пожалуй, удивила молодая мама Алеся Кафельникова, которая предстала в полупрозрачном корсете с подвязками. Не отставали от нее и Анастасия Решетова с Клавой Кокой, а также Ким Кардашьян и Кристина Агилера.

Чем еще отечественные и западные звезды радовали своих подписчиков в инстаграме за прошедшие семь дней, показываем в продолжении фотоподборки.


Светлана Лобода


Наталья Водянова и Антуан Арно


Настя Каменских


Нюша


Мадонна


Сиара


Регина Тодоренко


Яна Рудковская с сыновьями


Наталья Ионова


Рита Ора


Вера Брежнева


Алена Шишкова


Джессика Симпсон


Анна Седокова


Барбара Палвин


Алеся Кафельникова


Анастасия Решетова


Кайли Дженнер


Эшли Грэм


Ксения Собчак и Настя Ивлеева


Елена Летучая


Кети Топурия


Ева Лонгория


Джей-Зи и Бейонсе


Галь Гадот


Мария Шарапова


Юлианна Караулова


Бар Рафаэли


Виктория Шелягова


Анна Покров


Рози Хантингтон-Уайтли


Светлана Бондарчук


Риз Уизерспун


Елизавета Пескова


Ким Кардашьян


Владимир Пресняков и Наталья Подольская


Сергей Лазарев с детьми


Тимати и Анастасия Решетова с детьми


Рената Литвинова


Татьяна Навка


Кристина Агилера


Айза Долматова


Клава Кока


Тесс Холлидей


Ани Лорак


Элджей


Елена Перминова


Полина Гагарина


Ксения Собчак


Елена Крыгина


Юлия Снигирь


Екатерина Варнава


Белла Хадид


Ирена Понарошку
Сплетник
# Шоу-бизнес
По материалам: spletnik.ru

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