Алеся Кафельникова впервые показала лицо дочери и рассказала, как муж Георгий Петришин спас ее от наркозависимости

Вадим Карасев

В сети появился новый выпуск YouTube-шоу "Мой монолог", приуроченный к 23-летию модели Алеси Кафельниковой. В интервью своему близкому другу и стилисту Алеко Надиряну модель впервые показала фотографии трехмесячной дочери Киары, а также рассказала о своей первой реакции на беременность. Кафельникова призналась, что новость о скором пополнении в семье стала для нее неожиданной радостью.





Алеся Кафельникова с дочерью Киарой

Это был желанный малыш, которого мы, и я в первую очередь, очень хотели. И когда я узнала, что беременна, то не поверила. У меня начал проявляться материнский инстинкт, потом я уже не могла нарадоваться. Я начала фоткать себя, когда у меня еще не было живота. Куча фотографий в альбоме, я смотрела, как это все развивается. Беременность для меня — самая большая радость и самые большие изменения. Я понимаю, что такое материнский инстинкт. Даже сейчас, когда ребенок с бабушкой, я постоянно пишу и спрашиваю, что там и как.





В новом фильме Алеся Кафельникова также поделилась эксклюзивными кадрами с родов, а также рассказала о самом процессе появления малышки на свет. Модель призналась, что роды были довольно болезненными, из-за чего ей потребовалась анестезия. Однако все время рядом с Алесей находился Георгий и всячески поддерживал любимую:

Я родила за шесть часов. Было все хорошо. Но, когда начались схватки, я орала и просила вколоть эпидуралку, звала анестезиолога. Когда он мне вколол, стало хорошо. Я сказала, что это самый лучший мужчина в моей жизни на данный момент.





Алеся Кафельникова и Георгий Петришин





Кафельникова также впервые рассказала о знакомстве с мужем. Их первая встреча произошла прошлым летом в одном из столичных ресторанов. Георгий долгое время не сводил глаз с Алеси, которая сидела за соседним столиком, что в какой-то момент даже начало ее раздражать. В итоге Петришин взял номер Алеси, а на следующий день завалил ее несколькими букетами пионов. Довольно быстро Кафельникова влюбилась, однако первое время стояла перед тяжелым выбором: успешная работа моделью или личная жизнь.

Был момент, когда я не понимала: работа или отношения. Меня это очень сильно разрушало внутри. Потому что я влюбилась, хотела отношений и где-то в душе хотела детей и семью. Но я была настроена на работу и понимала, что мне надо будет уезжать в Европу, но не понимала, как это можно совместить. Я начинала немножко покуривать и уходить в это. В какой-то момент мы поговорили. Человек мне сказал: "Если тебе надо работать, то езжай работать. Я помогу тебе снять квартиру, я буду рядом". Для меня это был шаг с его стороны, потому что для женщины самое важное — понимать, что будет завтра. Так вот начали развиваться наши отношения,

— рассказала Алеся о начале романа с будущим мужем.





Алеся Кафельникова и Георгий Петришин





Кафельникова призналась, что именно Георгий спас ее от наркозависимости, с которой она боролась последние несколько лет. По словам Алеси, в каком-то смысле возлюбленный даже смог заменить ей отца и дать ей любовь и заботу, которые она недополучила в детстве.

Он, как мне кажется, спас меня, потому что я поняла, что я нужна, я любима и в безопасности. Так и было: я улетела в Париж, он прилетал каждые выходные, звонил и спрашивал, нужно ли мне что-то. И тут в моем сознании появилась зона комфорта и безопасности. Нет нервозности. Я, наверное, употребляла, потому что боялась, будет ли что поесть завтра, проснусь ли я любимой. Потому что в отношениях с отцом (отец Алеси — прославленный теннисист Евгений Кафельников. — Прим. ред.) у меня этого практически не было. Как только я уехала работать, он воспринял это в штыки, как будто я его бросаю. Но он не подумал, что я тоже брошенка, которой еще нужна поддержка и толчок в развитии. А Егор полностью меня обезопасил и взял под свое крыло,

— призналась Кафельникова.

















Яна Марковская