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Анджелина Джоли посетила фотоколл фильма "Вечные" в Риме

Анджелина Джоли посетила фотоколл фильма "Вечные" в Риме

Промотур фильма "Вечные" в разгаре. После вчерашней премьеры в Риме сегодня его актерский состав принял участие в фотоколле. Перед фотографами позировали Анджелина Джоли, Джемма Чан, Кит Харингтон и Ричард Мэдден.

46-летняя Джоли, которая во время кампании фильма уже продемонстрировала несколько практически безупречных образов, на этот раз позировала в черном обтягивающем миди-платье и босоножках на каблуках.



Наращенных волос, с которыми она появилась вчера на премьере, больше не было — то ли актриса прислушалась к критике (в сети ее прическу не оценили), то ли просто решила вернуться к привычному образу.

В Италию Анджелина прилетела вместе с детьми — 13-летними близнецами Вивьен и Ноксом, 15-летней Шайло и 16-летней Захарой. Свою маму они активно поддерживают на красных дорожках, так что, вероятно, их совместные "гастроли" продолжатся.



В российский прокат фильм режиссера Хлои Чжао "Вечные" выйдет 8 ноября. Но, учитывая сложную эпидемиологическую обстановку, вряд ли кто-то из актерского состава приедет представить его в Россию лично.


Кит Харингтон
Джемма Чан


Ричард Мэдден и Джемма Чан

Мариана Панкина
# Шоу-бизнес
По материалам: spletnik.ru

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