Анджелина Джоли посетила фотоколл фильма "Вечные" в Риме

Вадим Карасев

Промотур фильма "Вечные" в разгаре. После вчерашней премьеры в Риме сегодня его актерский состав принял участие в фотоколле. Перед фотографами позировали Анджелина Джоли, Джемма Чан, Кит Харингтон и Ричард Мэдден.

46-летняя Джоли, которая во время кампании фильма уже продемонстрировала несколько практически безупречных образов, на этот раз позировала в черном обтягивающем миди-платье и босоножках на каблуках.









Наращенных волос, с которыми она появилась вчера на премьере, больше не было — то ли актриса прислушалась к критике (в сети ее прическу не оценили), то ли просто решила вернуться к привычному образу.

В Италию Анджелина прилетела вместе с детьми — 13-летними близнецами Вивьен и Ноксом, 15-летней Шайло и 16-летней Захарой. Свою маму они активно поддерживают на красных дорожках, так что, вероятно, их совместные "гастроли" продолжатся.









В российский прокат фильм режиссера Хлои Чжао "Вечные" выйдет 8 ноября. Но, учитывая сложную эпидемиологическую обстановку, вряд ли кто-то из актерского состава приедет представить его в Россию лично.





Кит ХарингтонДжемма Чан





Ричард Мэдден и Джемма ЧанМариана Панкина