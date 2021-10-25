Больница 30 лет использовала в качестве питьевой воду из туалета

Вадим Карасев

Японская больница на протяжении более чем 30 лет использовала в качестве питьевой воду из туалета, сообщает Breaking Latest News.

Неожиданное открытие было сделано в больнице медицинского колледжа университета Осаки, построенной в 1993 году.

Как оказалось, к водопроводу с чистой питьевой водой по ошибке присоединили колодец с водой, никак не очищавшейся и предназначавшейся для смыва туалета.

На протяжении трех десятков лет эта вода поступала в 120 больничных кранов, которую использовали сотрудники и пациенты для питья, полоскания и мытья рук.

Ошибку выявила специальная инспекция, осматривавшая корпус перед началом строительства нового здания больницы. Ответственному сотруднику пришлось публично извиниться за ошибку.



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