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Даша Жукова и Ставрос Ниархос, принцесса Беатрис и Эдоардо Мапелли-Моцци и другие на свадьбе принца Греции и Дании

Даша Жукова и Ставрос Ниархос, принцесса Беатрис и Эдоардо Мапелли-Моцци и другие на свадьбе принца Греции и Дании

В минувшую субботу в Афинах состоялась свадьба 35-летнего принца Греции и Дании Филиппа и 34-летней Нины Флор. В числе ее гостей были бывшая супруга Романа Абрамовича Даша Жукова и ее муж Ставрос Ниархос.


Даша Жукова и Ставрос Ниархос

Для Филиппа и Нины это свадебное торжество уже не первое. Узами брака они связали себя в конце прошлого года в Санкт-Морице. Из-за коронавируса пышное празднование влюбленные устраивать не стали и поженились в присутствии близких.

Несмотря на то что пандемия не отступила, спустя почти год они все же решили устроить громкое торжество. Свадьба пары состоялась в кафедральном соборе Афин. Поздравить молодоженов приехали принцесса Беатрис и ее супруг Эдоардо Мапелли-Моцци, королева Испании София Греческая, король Греции Константин II и другие.


Принц Филипп и Нина Флор


Принцесса Беатрис
Принцесса Беатрис и Эдоардо Мапелли-Моцци
Эдоардо Мапелли-Моцци, принцесса Беатрис и Элис Нейлор-Лейланд
Королева Испании София Греческая
Принц Константин-Алексиос и принцесса Мария-Олимпия

Принц Филипп и Нина Флор вместе уже три года. О помолвке они объявили прошлой осенью. Принц Филипп — младший сын короля Константина II и его супруги Анны-Марии Датской. Он работает аналитиком хедж-фондов в Нью-Йорке. Его супруга является дочерью швейцарского миллиардера Томаса Флора, который владеет чартерной компанией Visa Jet.


Нина Флор с отцом


Первым новостью со Spletnik поделился блогер s_katy.


Мариана Панкина
# Шоу-бизнес
По материалам: spletnik.ru

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