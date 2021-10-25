Дебютные фильмы выпускников киновузов могут получить госфинансирование

00:17 Автор: Светлана Заверняева

Законопроект: № 1262401-7

Финансировать дебютные и документальные фильмы предлагается полностью за счёт государства. Соответствующий законопроект правительства Госдума планирует рассмотреть на одном из осенних пленарных заседаний.

Законопроект разработан во исполнение перечня Поручений Президента РФ по итогам встречи главы государства с мастерами, выпускниками и студентами ВГИКа. Сегодня государственное финансирование производства национальных фильмов, как правило, не может превышать 70 процентов. При этом, как отмечается в пояснительной записке, некоторые фильмы не предполагают последующего извлечения прибыли, из-за чего становится трудно найти внебюджетное финансирование на производство картины.

Государство оплатит дебютные фильмы молодых режиссёров

Правительственный законопроект предлагает предусмотреть возможность стопроцентного госфинансирования производства и проката некоторых национальных картин. К таким, как следует из пояснительной записки к документу, относятся художественные (игровые), документальные (неигровые) и анимационные фильмы, являющиеся дебютными фильмами, создаваемые режиссерами-выпускниками. Комитет Госдумы по культуре подержал документ на заседании 21 октября. Как отметила председатель Комитета Елена Ямпольская, система, при которой тот или иной кинопроект получает стопроцентное финансирование от государства, должна быть не просто прозрачной, а кристальной.

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