Есть новости или
авторское мнение?
Напишите нам
    Новости » Общество » Дебютные фильмы выпускников киновузов могут получить госфинансирование

Дебютные фильмы выпускников киновузов могут получить госфинансирование

Дебютные фильмы выпускников киновузов могут получить госфинансирование

00:17  Автор: Светлана Заверняева


Законопроект: № 1262401-7



Финансировать дебютные и документальные фильмы предлагается полностью за счёт государства. Соответствующий законопроект правительства Госдума планирует рассмотреть на одном из осенних пленарных заседаний.

Законопроект разработан во исполнение перечня Поручений Президента РФ по итогам встречи главы государства с мастерами, выпускниками и студентами ВГИКа. Сегодня государственное финансирование производства национальных фильмов, как правило, не может превышать 70 процентов.  При этом, как отмечается в пояснительной записке, некоторые фильмы не предполагают последующего извлечения прибыли, из-за чего становится трудно найти внебюджетное финансирование на производство картины.

Государство оплатит дебютные фильмы молодых режиссёров


Правительственный законопроект предлагает предусмотреть возможность стопроцентного госфинансирования производства и проката некоторых национальных картин. К таким, как следует из пояснительной записки к документу, относятся художественные (игровые), документальные (неигровые) и анимационные фильмы, являющиеся дебютными фильмами, создаваемые режиссерами-выпускниками. Комитет Госдумы по культуре подержал документ на заседании 21 октября. Как отметила председатель Комитета Елена Ямпольская, система, при которой тот или иной кинопроект получает стопроцентное финансирование от государства, должна быть не просто прозрачной, а кристальной.

Также читайте о том, какие законы вступают в силу в октябре.



#кино #деньги


840
# Общество / Главные новости
По материалам: pnp.ru

Последние новости

Госдеп США внес россиян в список "бездомных национальностей"
Госдеп США внес россиян в список "бездомных национальностей"
Инспектор ДПС набросился на водителя из-за видеосъёмки
Инспектор ДПС набросился на водителя из-за видеосъёмки
Заговоры на сон, чтобы кошмар не сбылся
Заговоры на сон, чтобы кошмар не сбылся
Свадебные хитрости от завистников и на удачу
Свадебные хитрости от завистников и на удачу
На Украине начали останавливаться ТЭС из-за отсутствия угля
На Украине начали останавливаться ТЭС из-за отсутствия угля
Лунный день сегодня 25 октября 2021 года
Лунный день сегодня 25 октября 2021 года
Медучреждения Москвы продолжают оказывать плановую и срочную помощь
Медучреждения Москвы продолжают оказывать плановую и срочную помощь
Одобрено Меган Маркл и другими: 5 фасонов свадебных платьев, которые обожают королевские невесты
Одобрено Меган Маркл и другими: 5 фасонов свадебных платьев, которые
Польские инженеры создали реалистичную роборуку с сухожилиями
Польские инженеры создали реалистичную роборуку с сухожилиями
Дмитрий Пучков и Владимир Соловьев призвали вакцинироваться
Дмитрий Пучков и Владимир Соловьев призвали вакцинироваться
Звездный Instagram: искусство обольщения и много фото из отпуска
Звездный Instagram: искусство обольщения и много фото из отпуска
Консервативный подход: как Путин разрушил все стереотипы о России
Консервативный подход: как Путин разрушил все стереотипы о России

Топ на сегодня

Таро-прогноз на неделю с 25 по 31 октября 2021 года
Таро-прогноз на неделю с 25 по 31 октября 2021 года
Нумерология и энергетика дня: что сулит удачу 24 октября 2021 года
Нумерология и энергетика дня: что сулит удачу 24 октября 2021 года
Голландские криминалисты взломали базу данных Tesla и узнали, какую информацию автомобиль хранит в течение года
Голландские криминалисты взломали базу данных Tesla и узнали, какую
Отечественные ученые создали новый способ защиты от ржавчины
Отечественные ученые создали новый способ защиты от ржавчины
Украина даст Молдавии газ взаймы
Украина даст Молдавии газ взаймы

Еще по теме

Дебютные и документальные фильмы могут получить полное госфинансирование
Дебютные фильмы кинорежиссеров будут показывать кинотеатре "Иллюзион"
В России планируют увеличить поддержку начинающих кинематографистов
Взаимозаменяемость лекарств станет прозрачнее