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Елена Лядова, Владимир Вдовиченков, Нино Нинидзе, Максим Виторган и другие на премьере фильма "Купе номер 6"

Елена Лядова, Владимир Вдовиченков, Нино Нинидзе, Максим Виторган и другие на премьере фильма "Купе номер 6"

В минувшую пятницу в московском кинотеатре "Художественный" состоялась премьера фильма финского режиссера Юхо Куосманена "Купе номер 6". Посмотреть картину в кинотеатре, пока они вновь не закрылись в связи с новыми коронавирусными ограничениями, пришли Владимир Вдовиченков и Елена Лядова, Максим Виторган и Нино Нинидзе, Варвара Шмыкова и Даниил Радлов, Алиса Хазанова и многие другие.

Мировая премьера фильма состоялась на минувшем Каннском кинофестивале, где лента завоевала сразу два приза — Гран-при жюри и приз экуменического (христианского) жюри. Главные роли в фильме исполнили российские актеры Юра Борисов, Юлия Ауг и Динара Друкарова и их финская коллега Сейди Хаарла. Действие картины разворачивается в поезде Москва — Мурманск в 1990-е годы. Его пассажирами становятся студентка из Финляндии Лора, только что расставшаяся со своей возлюбленной, и русский шахтер Леха, который любит выпить и не отличается деликатностью. За время своей поездки главные герои тем не менее успеют сблизиться и проникнуться друг к другу симпатией.

В широкий прокат фильм должен был выйти 28 октября, но из-за очередного локдауна до зрителей картина доберется, скорее всего, уже после 7 ноября.


Владимир Вдовиченков и Елена Лядова
Максим Виторган и Нино Нинидзе


Алиса Хазанова
Даниил Радлов и Варвара Шмыкова
Александр Горчилин
Алексей Серебряков
Александра Ревенко
Рената Пиотровски
Елизавета Янковская
Любовь Аксенова
Юлия и Полина Ауг
Анна Шевчук и Юра Борисов


Андрей Бурковский


Софья Ская
Зинаида Пронченко
Александр Робак с женой
Анна Шевчук, Юра Борисов, Владимир Вдовиченков и Елена Лядова
Мариана Панкина
# Шоу-бизнес
По материалам: spletnik.ru

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