Елена Лядова, Владимир Вдовиченков, Нино Нинидзе, Максим Виторган и другие на премьере фильма "Купе номер 6"

Вадим Карасев

В минувшую пятницу в московском кинотеатре "Художественный" состоялась премьера фильма финского режиссера Юхо Куосманена "Купе номер 6". Посмотреть картину в кинотеатре, пока они вновь не закрылись в связи с новыми коронавирусными ограничениями, пришли Владимир Вдовиченков и Елена Лядова, Максим Виторган и Нино Нинидзе, Варвара Шмыкова и Даниил Радлов, Алиса Хазанова и многие другие.

Мировая премьера фильма состоялась на минувшем Каннском кинофестивале, где лента завоевала сразу два приза — Гран-при жюри и приз экуменического (христианского) жюри. Главные роли в фильме исполнили российские актеры Юра Борисов, Юлия Ауг и Динара Друкарова и их финская коллега Сейди Хаарла. Действие картины разворачивается в поезде Москва — Мурманск в 1990-е годы. Его пассажирами становятся студентка из Финляндии Лора, только что расставшаяся со своей возлюбленной, и русский шахтер Леха, который любит выпить и не отличается деликатностью. За время своей поездки главные герои тем не менее успеют сблизиться и проникнуться друг к другу симпатией.

В широкий прокат фильм должен был выйти 28 октября, но из-за очередного локдауна до зрителей картина доберется, скорее всего, уже после 7 ноября.





Владимир Вдовиченков и Елена ЛядоваМаксим Виторган и Нино Нинидзе





Алиса ХазановаДаниил Радлов и Варвара ШмыковаАлександр ГорчилинАлексей СеребряковАлександра РевенкоРената ПиотровскиЕлизавета ЯнковскаяЛюбовь АксеноваЮлия и Полина АугАнна Шевчук и Юра Борисов





Андрей Бурковский





Софья СкаяЗинаида ПронченкоАлександр Робак с женойАнна Шевчук, Юра Борисов, Владимир Вдовиченков и Елена ЛядоваМариана Панкина