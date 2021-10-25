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Фестиваль NAUKA 0+ в Забайкалье пройдет в онлайн-формате

Фестиваль NAUKA 0+ в Забайкалье пройдет в онлайн-формате

25 октября в Забайкальском крае стартуют мероприятия Всероссийского фестиваля NAUKA 0+. Об этом сообщает пресс-служба Минобрнауки  региона.

Участников ждут более 130 лекций, семинаров, викторин, конкурсов, квестов, мастер-классов.

«Фестиваль NAUKA 0+ – это ключевой и один из самых ярких проектов Года науки и технологий, которым в России объявлен 2021 год. Программа рассчитана на самую широкую аудиторию независимо от возраста и уровня образования участников. Мероприятия пройдут в формате онлайн, поэтому участие в них смогут принять даже жители самых удаленных уголков региона», – отметили организаторы конкурса.

В ходе фестиваля будет работать «Гипермузей NAUKA 0+», его экспозиция познакомит зрителей с последними научными открытиями и достижениями во всех областях технологий.

На треке «Дни научного кино» будут проводиться трансляции и обсуждения научно-популярных фильмов.

С подробной программой фестиваля NAUKA 0+ в регионе можно ознакомиться на сайте Забайкальского госуниверситета.

# Общество
По материалам: edu.ru

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