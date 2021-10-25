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"Газпром" пригрозил Молдавии остановкой поставок до погашения долга

"Газпром" пригрозил Молдавии остановкой поставок до погашения долга

В "Газпроме" заявили, что могут остановить поставки газа в Молдавию до тех пор, пока эта страна не признает долги и не оплатит уже поставленное топливо. Продление контракта тоже возможно только при погашении задолженности, отметил представитель компании Сергей Куприянов.

"Несмотря на накопившиеся долги, молдавская сторона обращается с просьбой продлить контракт на поставку газа на октябрь и ноябрь сего года. "Газпром" и здесь идет навстречу – заключил контракт на октябрь и готов продлить контракт на ноябрь в том случае, если молдавская сторона полностью оплатит поставки за сентябрь и октябрь текущего года", – цитирует его РИА Новости.

Куприянов добавил, что здесь нет политики – компания не намерена работать себе в убыток и не может допустить потерь налоговых выплат в бюджет. В сложившейся ситуации Молдавия "сама своими руками провоцирует кризис".

В настоящий момент тело долга достигает $433 млн, с учетом просрочки платежей эта сумма вырастает более чем в полтора раза и составляет $709 млн. Кишинев не только не хочет оплатить поставленный газ, но и заявляет, что его не устраивает ценообразование, а также планирует ликвидировать компанию, на которую оформлены долги. В "Газпроме" подчеркивают: цена сформирована в соответствии с имеющимися рыночными условиями.

Как сообщал Ruposters, ранее Украина выразила готовность предоставить Молдавии газ бесплатно с тем условием, что потом республика вернет его обратно. Из-за нехватки углеводородов в бывшей советской республике могут объявить режим чрезвычайной ситуации.

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По материалам: uposters.ru

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