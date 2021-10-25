Германия начала переговоры с Россией о продлении транзита через Украину после 2024 года

Вадим Карасев

Германия уже ведет переговоры с Россией о продлении газового транзита через территорию Украины после 2024 года — именно тогда закончится действующее соглашение. Ответственным по этому вопросу еще в августе был назначен Георг Граф Вальдерзее.

Выступая на брифинге в Берлине, представитель министерства экономики ФРГ Беате Барон заявила, что пока не может раскрывать детали переговоров.

"Граф Вальдерзее занимается этой задачей, ведет переговоры по этой теме, но я не могу сообщить сейчас другие детали", — сказала она и добавила, что диалог продолжается прямо сейчас.

Недавно стало известно, что "Газпром" отказался бронировать на ноябрь дополнительные мощности украинского транзита. До этого в Кремле заявили, что Россия готова нарастить прокачку газа в Европу через эту страну в том случае, если европейские компании увеличат закупки, а Киев предложит более выгодные условия.

23 октября президент Украины Владимир Зеленский предложил "Газпрому" скидку 50% при бронировании транзитных объемов, превышающих оговоренные контрактом.