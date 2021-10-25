Герметик «Технониколь»: где применяется и какие его преимуществав

Роман Иванов

Компания «Технониколь» занимается производством строительных мастик и герметиков, изготовленных на основе нефти и нефтепродуктов. Она предлагает продукцию наивысшего качества. Благодаря особенностям состава, герметик Технониколь находит широкое применение в различных отраслях. Используется при обустройстве кровли, создании гидроизоляции. Обеспечивает эффективную защиту поверхностей от атмосферных осадков.

Получают материал путем переработки нефти. После высыхания герметик становится похожим на обычный асфальт. С целью улучшения его положительных свойств дополнительно добавляются полимерные продукты. Есть в составе асбест, мел и другие эффективные загустители. Благодаря всем этим компонентам, на выходе получается битумная мастика Технониколь, обеспечивающая хорошие теплоизоляционные качества. Стоит отметить экономический расход материала, оперативность засыхания и удобство в процессе работы.

Широкий спектр применения

Материал подходит для использования в следующих целях:

укрепление битумной черепицы;

реставрационные работы с кровлей;

формирование гидроизоляционного слоя фундамента зданий;

эффективная защита крыши от прямых солнечных лучей и ультрафиолета;

создание основания, на которое потом наносится консервационная окраска;

предотвращение возникновения коррозийных процессов;

ремонтные работы внутри зданий;

создание гидроизоляции бассейнов, гаражей, лоджий, террас.

Наносить мастику можно летом и зимой, вне зависимости от погодных условий.

Преимущества герметика

Основной плюс – уникальность, благодаря чему и открываются широкие возможности по применению. Добавление растворителя позволит получить вещество оптимальной консистенции. Производитель включает в состав красящие пигменты, расширяя таким образом цветовую гамму. Грамотно проведенные работы гарантируют долгий срок эксплуатации кровли или другой конструкции.

Различают две категории битумных мастик. Первые созданы на основе растворителей. Их плюс – возможность сразу использовать. Вторая группа – герметики, изготовленные на воде. Они более дешевые, но предварительно необходимо тщательно размещать их в таре и добавить определенное количество растворителя. В зависимости от типа обрабатываемой поверхности мастика высыхает в течение 10-20 часов. Лучшие же качества приобретает примерно через неделю.

Источник: Разработка и производство нефтехимии, изоляционных товаров https://him-stroy.ru