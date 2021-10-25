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Гинцбург: 80% якобы привившихся "Спутником" и заболевших купили сертификат

Гинцбург: 80% якобы привившихся "Спутником" и заболевших купили сертификат

Большая часть тех пациентов, которые говорят, что заболели COVID-19 в тяжелой форме вакцинации "Спутником V", на самом деле купили сертификаты, заявил глава Центра им. Гамалеи Александр Гинцбург в беседе с ТАСС.

"Если вакцинированные якобы "Спутником V" тяжело заболевают, как показывают данные, это люди, которые, к сожалению, воспользовались теми сертификатами, которые они купили, поддельными сертификатами. Среди них 80% те, которые купили", - сказал он.

По его словам, проверить, прививался человек или нет, можно с помощью анализа на маркеры препарата. Именно эти маркеры отсутствуют в четырех из пяти случаев у тех, кто говорит, что привился и заболел, пояснил Гинцбург.

Специалист также выразил уверенность в том, что широко известной становится лишь малая часть дел о покупке сертификатов. Он выступил с осуждением в адрес людей, которые покупают поддельные справки, при этом подвергая опасности себя и окружающих.

"Люди тратят деньги, а потом за собственные же деньги заболевают и умирают. Они обманывают сами себя. У них, видимо, психологически меняется представление. Они думают, что действительно привиты, ослабляют всякие карантинные ограничения. И риск заболевания у них резко возрастает в результате того, что у них изменяется поведение. Кроме того, они подвергают смертельной угрозе других", - добавил Гинцбург.

5 декабря 2020 года в Москве началась программа вакцинации — это самое эффективное средство борьбы с SARS-CoV-2. Получить прививку можно в одном из 119 пунктов на базе городских поликлиник ежедневно с 08:00 до 22:00, а также в частных медцентрах и павильонах "Здоровая Москва". Кроме того, москвичам доступны услуги выездных бригад, которые работают во флагманских офисах "Мои Документы" и общественных местах, список которых представлен на mos.ru. Вакцинация выездными бригадами проводится бесплатно и без предварительной записи. При себе необходимо иметь паспорт и полис ОМС. 22 июля в Москве стартовала программа ревакцинации.

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По материалам: uposters.ru

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