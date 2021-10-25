Google покажет правила, из-за которых удалили каналы RT

Вадим Карасев

Компания Google предоставит депутатам Госдумы внутренние правила, из-за которых она удалила немецкоязычные каналы RT на Youtube. Об этом заявил глава комитета ГД по безопасности и противодействию коррупции Василий Пискарев.

"Когда мы обсуждали причину, по которой они, грубо говоря, вырубили наши каналы, RT, то они сказали, что якобы эти каналы допустили нарушение их внутренних правил... Есть у них правила, которыми они должны руководствоваться, и эти правила были нарушены. Я попросил компанию нам эти материалы представить, и после долгих переговоров они все-таки дали согласие эти материалы нам показать, чтобы мы тоже видели, что происходит", - сказал он.

"Когда мы обсуждали причину, по которой они, грубо говоря, вырубили наши каналы, RT, то они сказали, что якобы эти каналы допустили нарушение их внутренних правил... Есть у них правила, которыми они должны руководствоваться, и эти правила были нарушены. Я попросил компанию нам эти материалы представить, и после долгих переговоров они все-таки дали согласие эти материалы нам показать, чтобы мы тоже видели, что происходит", - сказал он.

Пискарев также привел высказывания директора по взаимодействию с органами государственной власти Youtube и Google Марко Панчини, который сообщил, что политика Google формируется исходя из трех направлений.

"Это исполнение своих правил, которые они принимают для компании, исполнение национального законодательства, и еще какие-то - интересно, как он сказал - общественно значимые явления, которые также являются основанием для того, чтобы эти правила или эти события, были выше или ниже, - непонятно, что это имеется в виду... Тем не менее, такой вот блок источников права они назвали... Посмотрим (правила – Прим. "Газеты.Ru"), потом будем думать, как дальше с ними взаимодействовать", - добавил он.

Ранее главный редактор медиагруппы "Россия сегодня" и телеканала RT Маргарита Симоньян сообщила, что YouTube удалил два немецких канала RT без возможности восстановления.