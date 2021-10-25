Гороскоп Павла Глобы на неделю с 25 по 31 октября 2021 года

Вадим Карасев

Павел Глоба — один из самых известных астрологов, причем не только в России, но и за ее пределами. Эксперт рассказал о том, каким будет финальный аккорд октября. Старайтесь следовать советам, данным в гороскопе, чтобы сделать свою жизнь лучше.

Начинается относительно благоприятная неделя. Портал Woman’s day поделился с нами самыми важными рекомендациями относительно того, как нужно поступать в период с 25 по 31 октября. Старайтесь следовать этим советам, чтобы достичь гармонии с собой и с окружающим вас миром.

Овен

Овнам стоит помнить о ложных и деструктивных истинах, которые внушают окружающие люди. На этой неделе лучше следовать своим собственным правилам, не обращая внимание на непрошеные советы. Особенно актуальным это будет в самые опасные дни: 26, 27 и 28 октября. Звезды и планеты не дадут возможности Овнам сфокусироваться на любви и романтике. Сейчас может быть много проблем в бизнесе и в работе, поэтому нужно все свои силы пустить на решение этих неурядиц. Астролог советует не рисковать, совершая необдуманные шаги.

Телец

Самыми благоприятными днями недели для Тельцов станут 26, 27 и 31 октября. В эти дни звезды и планеты помогут представителям данного Знака поймать состояние потока. Также им стоит пользоваться шестью способами, которые помогут достичь подобного эффекта. Состояние потока — это такая душевная кондиция, при которой Тельцы смогут принимать важные решения, заниматься творчеством. Особенно полезным нестандартное мышление будет в любви. В работе и бизнесе тоже можно проявлять креатив, но лучше пока не сорить деньгами.

Близнецы

У Близнецов начинается очень важный период. Звезды помогут им исцелить тело и душу. Для духовного пробуждения и исцеления можно воспользоваться также простой японской техникой джин шин джитсу. Павел Глоба отмечает, что на этой неделе Близнецам придется работать больше обычного, но и на выходе люди этого Знака смогут получить больше. На фоне рабочих успехов потеряют свою силу любовные неудачи и проблемы. Нужно просто переждать бурю, не пытаясь идти ей навстречу. В целом предстоящий период будет довольно благоприятным, хоть и не во всём.

Рак

Неблагоприятными днями этой недели можно считать вторник и среду. В эти дни диссонанс звезд и планет может стать причиной появления у Раков плохих сновидений. Им стоит ознакомиться с тем, как оставлять негатив в прошлом. Довольно ощутимый успех ждет Раков в делах, особенно если эти люди будут использовать креативный подход. В любовных делах эта неделя станет временем проверки отношений на прочность. Возможно появление внезапных разногласий, причем даже по самым простым на первый взгляд вопросам. У одиноких Раков судьбоносных встреч не ожидается.

Лев

У Львов на этой неделе может быть множество разных проблем эмоционального характера. В основном они будут появляться из-за неурядиц на работе и в бизнесе, но возможны также разногласия и в семье, в любви. Всё это будет сильно отвлекать Львов от решения важных дел и задач, да и на самой работе, возможно, появятся новые неурядицы. Все это может спровоцировать рост нервозности. Победить подобное состояние Львам помогут медитации перед сном на полное расслабление. Также эта неделя идеальна для решения вопросов, связанных с недвижимостью.

Дева

У Дев наступает время больших перемен. Всё то плохое, что происходило с ними ранее, перестанет влиять на них и останется лишь дурным сном. Это будет время успеха, особенно для тех Дев, которые будут отправляться в командировки, менять обстановку. В любых новых начинаниях полезными станут шепотки на удачу. В ходе повышенного погружения в дела и работу возможны очень важные и судьбоносные знакомства. Девы могут найти новую любовь. Всем, кто уже находится в отношениях, звезды не предрекают ничего нового. Это будет время стабильности.

Весы

У Весов самой главной сферой жизни станет работа и финансы. Это идеальное время для крупных приобретений, вложения средств в бизнес. В неблагоприятные дни 27 и 28 числа желательно не совершать покупок, приносящих в дом нищету. Также в эти дни лучше сфокусироваться на важных делах. В остальные дни можно смело отдавать свое время получению новых знаний. Одним из самых полезных качеств для Весов станет щедрость. Важно дарить близким людям и коллегам по работе свое время, ведь это самый ценный ресурс из всех.

Скорпион

Эта неделя для Скорпионов станет временем ярких эмоций. В любви возможны серьезные и глобальные изменения. Одинокие люди этого Знака смогут найти вторую половинку. Словом. Это будет весьма радостное и нескучное время, в которое Скорпионы смогут преобразить свою жизнь. Чтобы все в жизни складывалось в их пользу, им необходимо будет воспользоваться десятью мудрыми подсказками. В целом вся неделя будет удачной для работы и дел. В особенности стоит 26 и 27 число — два самых ярких и позитивных дня, в которые звезды будут на стороне Скорпионов.

Стрелец

На этой неделе Павел Глоба советует не принимать Стрельцам важных решений, не поинтересовавшись при этом мнением своих близких. В особенности это касается решений, связанных с деньгами. Чтобы не потерять нить, связывающую их с удачей, астролог рекомендует перестать зацикливаться на прошлом, обидах и негативе. Специальные практики и талисманы помогут Стрельцам научиться прощать себя и окружающих. В целом неделя прекрасно подходит для отдыха. Переизбыток приключений может негативно сказаться на настроении этих людей.

Козерог

Самыми опасными днями недели для Козерогов станут вторник и среда. В эти дни людям данного Знака рекомендовано пользоваться заговорами на счастье и удачу. В остальные дни Козерогов могут посетить интересные мысли, новые идеи. Не исключено, что в начале недели Козероги могут столкнуться со сплетнями в свой адрес. Это будет не приятно, но не стоит фокусировать на этом свое внимание, тратить на это свои нервы и силы. Также астролог советует и самим представителям данного Знака быть осторожнее со словами. Это очень важно для сохранения авторитета.

Водолей

Водолеям стоит на этой неделе как можно чаще обращаться за помощью к своим собственным источникам энергии и положительных эмоций. Это очень важное время, в которое можно существенно преуспеть в работе и в бизнесе. К сожалению, угнаться за двумя зайцами Водолеям не удастся, ведь Павел Глоба предрекает им успех либо в делах, либо в любви. Придется сделать выбор в самом начале недели. Чтобы проблемы в любви и в дружбе не омрачали успехи в делах, стоит научиться идти на компромиссы с дорогими и близкими людьми.

Рыбы

Рыбам нужно пользоваться заговорами от врагов, поскольку на этой неделе они могут начать проявлять активность. Наиболее вероятное время атаки с их стороны — 25 или 31 октября, самые опасные дни недели. Астролог советует Рыбам искать новую работу, посещать собеседования, отправляться в командировки. Это их время, их выход на сцену. В уже существующих отношениях сейчас стоит приготовиться к разделению обязанностей и к разделению в целом. Нужно дать второй половинке больше свободы, позволить ей заниматься тем, что ей нравится.