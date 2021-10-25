Госдеп США внес россиян в список "бездомных национальностей"

Вадим Карасев

Госдепартамент США внес россиян в список "бездомных национальностей", которые не могут получить американскую визу на территории своего государства. Этот перечень обновили 21 октября, опубликовав его на сайте ведомства.

Теперь российские граждане находятся в категории Homeless Nationalities ("бездомные национальности") - к ней относятся жители стран с отсутствием на их территории американского диппреставительства, а также государств, ситуация в которых, по мнению США, не позволяет обрабатывать заявки на визы из-за сокращения дипломатического персонала.

В этих случаях получить американскую визу разрешается в других странах и россияне могут сделать это в Варшаве. Ещё в обновленном списке оказались граждане Кубы, Эритреи, Ирана, Ливии, Сомали, Южного Судана, Сирии, Венесуэлы и Йемена.

Ранее американское посольство прекратило обрабатывать заявки жителей России на выдачу неиммиграционных виз. Единственным исключением могут стать дипломатические поездки. В Вашингтоне утверждают, что к такому положению дел привели ограничительные меры: американцы были вынуждены на 75% сократить состав консульских учреждений, а это ожидаемо повлияло на спектр оказываемых услуг. МИД РФ по этому поводу выразил недоумение и заподозрил службы США в архаичности и неэффективности, припомнив, что визовое обслуживание и до этого шло с многомесячными задержками, а интервью у консула можно было ждать до года.

