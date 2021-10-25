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Инспектор ДПС набросился на водителя из-за видеосъёмки

Инспектор ДПС набросился на водителя из-за видеосъёмки

В Ростове-на-Дону сотрудник полиции ударил водителя по лицу и обругал его. Причиной такого поведения послужила видеосъемка действий инспектора на мобильный телефон, сообщает РИА Новости.

Полицейские остановили машину из-за тонировки и решили составить протокол. Владелец автомобиля включил камеру на смартфоне и спросил, будет ли замер светопропускаемости стекол. Инспекторы ДПС возмутились такими действиями автомобилиста, и один из них напал на мужчину.

В пресс-службе ГУ МВД по Ростовской области сообщили, что по этому делу проведут служебную проверку. По её итогам будет принято решение в соответствии с законодательством.

"По видеоматериалам, размещенным в соцсетях, будет проведена служебная проверка, в ходе которой будут установлены все обстоятельства произошедшего", - говорится в сообщении ведомства.

Ранее Ruposters писал, что сотрудники ГИБДД начнут отслеживать нарушителей в Москве с помощью мобильного приложения.

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По материалам: uposters.ru

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