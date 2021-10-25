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Эксперт предложил ввести предварительную экспертизу для переводных вузовских учебников

Эксперт предложил ввести предварительную экспертизу для переводных вузовских учебников

00:00  Автор: Светлана Заверняева



Нередко в российских колледжах и вузах используются книги с чуждой для нашей страны идеологией. Необходимо ввести предварительную экспертизу переводных учебных пособий, считает первый зампредседателя Комиссии Общественной палаты РФ по развитию информационного сообщества, СМИ и массовых коммуникаций Александр Малькевич. Об этом он сообщил «Парламентской газете».

По словам эксперта, предварительная экспертиза требуется, в первую очередь, для переводных пособий, и не только по общеобразовательным дисциплинам, так как нередко в российских колледжах и вузах используются книги с чуждой для нашей страны идеологией. В качестве примера Малькевич привёл учебник «Основы педиатрии» для студентов медвузов, где содержится пропаганда ЛГБТ — ценностей среди детей и призывы к врачам поощрять толерантное отношение к сексуальным меньшинствам. «Думаю, что некая экспертиза необходима. Зарубежные фильмы у нас получают прокатные удостоверения  Минкультуры.  Очевидно, что и учебники для школ, колледжей  и вузов должны быть одобрены для распространения на территории нашей страны», — считает первый зампредседателя Комиссии Общественной палаты РФ по развитию информационного сообщества, СМИ и массовых коммуникаций.

Президент поручил провести экспертизу учебников в вузах


Напомним, ранее депутаты от КПРФ во главе с руководителем фракции Геннадием Зюгановым внесли на рассмотрение Госдумы законопроект об обязательной экспертизе учебников колледжей и вузов, которые используют по обязательным для изучения предметам. Документ разработан в рамках поручения президента по итогам Послания Федеральному Собранию в апреле этого года.



#вузы #образование


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# Общество / Главные новости
По материалам: pnp.ru

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