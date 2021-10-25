Эксперт призвала провести ревизию общего имущества в многоквартирных домах

13:33 Автор: Анна Шушкина

Необходимо провести тотальную ревизию всех помещений общедомового имущества и вернуть их в общедолевую собственность жителей многоквартирных домов. С такой инициативой выступила координатор московского сообщества советов многоквартирных домов Татьяна Лебедева на круглом столе в пресс-центре «Парламентской газете».

По ее словам в результате незаконных действий чиновников часть общего имущества жителей многоквартирных домов была украдена — то есть, незаконно отчуждена из права общедолевой собственности.

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«Право общедолевой собственности в каждом доме возникло индивидуально в момент приватизации первой квартиры в нём. И в этот же момент по умолчанию это право было зарегистрировано в соответствии с законодательством», — рассказала Лебедева.

В дальнейшем части общедомового имущества многоквартирных домов — чердаки, подвалы, лифтёрные, колясочные и другие помещения были изъяты из общедолевой собственности незаконно, считает эксперт. «И теперь жители многоквартирных домов вынуждены годами биться, судиться, тратить немалые деньги, чтобы вернуть украденное у них», — сказала Лебедева.





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По её словам, нужно провести честную тотальную ревизию всех общедомовых помещений (чердаков, колясочных, лифтёрных, подвалов и так далее), и оценить, насколько они отвечают признакам общего имущества.

«А они отвечают, поскольку в 2005 году при принятии Жилищного кодекса было разъяснено, что общедомовое имущество - это помещения, не являющиеся частями квартир и предназначенные для обслуживания более одного помещения», — сказала Лебедева.

Она уверена, что все эти помещения надо «системно проинвентаризировать и вернуть в общедолевую собственность жителей несмотря на проведённую регистрацию».

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