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Эксперт призвала провести ревизию общего имущества в многоквартирных домах

Эксперт призвала провести ревизию общего имущества в многоквартирных домах

13:33  Автор: Анна Шушкина



Необходимо провести тотальную ревизию всех помещений общедомового имущества и вернуть их в общедолевую собственность жителей многоквартирных домов. С такой инициативой выступила координатор московского сообщества советов многоквартирных домов Татьяна Лебедева на круглом столе в пресс-центре «Парламентской газете».  

По ее словам в результате незаконных действий чиновников часть общего имущества жителей многоквартирных домов была украдена — то есть, незаконно отчуждена из права общедолевой собственности.

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 «Право общедолевой собственности в каждом доме возникло индивидуально в момент приватизации первой квартиры в нём. И в этот же момент по умолчанию это право было зарегистрировано в соответствии с законодательством», — рассказала Лебедева. 

В дальнейшем части общедомового имущества многоквартирных домов — чердаки, подвалы, лифтёрные, колясочные и другие помещения были изъяты из общедолевой собственности незаконно, считает эксперт. «И теперь жители многоквартирных домов вынуждены годами биться, судиться,  тратить немалые деньги, чтобы вернуть украденное у них», — сказала Лебедева.


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По её словам, нужно провести честную тотальную ревизию всех общедомовых помещений (чердаков, колясочных, лифтёрных, подвалов и так далее),  и оценить, насколько они отвечают признакам общего имущества.

«А они отвечают, поскольку в 2005 году при принятии Жилищного кодекса было разъяснено, что общедомовое имущество -  это помещения, не являющиеся частями квартир и предназначенные для обслуживания более одного помещения», — сказала Лебедева.

Она уверена, что все эти помещения надо «системно проинвентаризировать  и вернуть в общедолевую собственность жителей несмотря на проведённую регистрацию».



#недвижимость #жкх


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По материалам: pnp.ru

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