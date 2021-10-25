Карпин прокомментировал отсутствие Дзюбы в расширенном списке сборной России

Вадим Карасев

Наставник сборной России Валерий Карпин объяснил, почему Артем Дзюба не попал в расширенный состав команды на ближайшие матчи. По его словам, так решил тренерский штаб и с личной позицией игрока это никак не связано.

"Это решение тренерского штаба", - приводит его слова пресс-служба РФС.

Также Карпин отрицательно ответил на вопрос о том, общался ли кто-либо из штаба с футболистом по поводу его возвращения в сборную. До этого сам Дзюба заявлял, что не планирует в ближайшее время выступать за национальную команду, так как находится не в оптимальной физической форме.

В понедельник объявили расширенный состав сборной России - список из 41 футболиста решили сократить до 26-27 человек. Дзюба в этот перечень не вошел. Окончательный список фамилий спортсменов станет известен 1 ноября.

Отечественные игроки встретятся с командой Кипра 11 ноября в Санкт-Петербурге (начало в 20:00 по московскому времени) и 14 ноября с Хорватией в Сплите (17:00).

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Ранее Ruposters писал, что Дзюбу назвали "предателем родины" из-за отказа играть за российскую сборную.