Леонардо ДиКаприо и его девушка Камила Морроне отдыхают на Гавайях

Вадим Карасев

46-летний Леонардо ДиКаприо и 24-летняя Камила Морроне стараются по максимуму оградить личную жизнь от посторонних и не впускать в нее незнакомых людей. Однако спрятаться от папарацци даже такому мастеру маскировки, как ДиКаприо, не так-то просто. На днях влюбленных засняли на Гавайях, где они сейчас проводят свой отпуск. Камила и Лео вышли на прогулку в расслабленных образах и решили освежиться кокосовым напитком.





Пара держалась отстраненно и старалась не привлекать к себе излишнего внимания. Лео прятал лицо за защитной маской, а его возлюбленная шла, уткнувшись в телефон.

Роман пары продолжается уже четыре года. Сами влюбленные о своих отношениях не рассказывают, поэтому услышать об их романе из первых уст публике пока так и не удалось. Тем не менее вокруг актера и модели ходит немало слухов: говорили, что они собираются связать себя узами брака и даже якобы готовятся к появлению потомства. Однако эти сплетни так и не подтвердились.

Инсайдеры из их окружения говорят, что Камила и Лео пока не хотят давать своим отношениям официальный статус, однако оба к ним относятся серьезно и очень друг друга любят.





Камила, которая строит актерскую карьеру, очень надеется, что ее не будут ассоциировать в первую очередь с именем знаменитого бойфренда.

Это расстраивает, потому что я считаю, что важна сама личность, независимо от того, с кем ты встречаешься. Я понимаю эту ассоциацию, но я думаю, что со временем она исчезнет и перестанет быть предметом для обсуждений,

— заявила она.

Известна Морроне не только благодаря своему знаменитому бойфренду, но и не менее знаменитому отчиму. Ее мать Люсила уже несколько лет состоит в отношениях с голливудским актером Аль Пачино.





Первым новостью со Spletnik поделился блогер Jill_Morris.

Мариана Панкина