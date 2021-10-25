Лунный день сегодня 25 октября 2021 года

Вадим Карасев

Энергетика ночного светила меняется день ото дня, и порой она может навредить планам. Советы астрологов помогут составить планы на грядущие сутки и избежать проблем. Благодаря своевременным подсказкам будет проще справляться с трудностями на пути к благополучию.

Последний понедельник октября не будет самым благоприятным днем недели, однако причин для паники нет. Эксперты сайта dailyhoro.ru рекомендуют проявить сознательность и не торопиться, чтобы исключить промахи и ошибки, способные существенно усложнить этот день.

Фаза Луны: в 19 лунные сутки ночное светило продолжает убывать в созвездии Близнецов. В этот день существует риск ухудшения взаимоотношений, поэтому астрологи рекомендуют держать себя в руках.

Магнитные бури 25 октября: магнитных бурь на сегодня не ожидается. Солнечная активность минимальна.

Что принесет удачу сегодня

Что отпугнет успех в этот день

Домашние дела по лунному календарю

завершение дел;обретение гармонии;осторожность;позитивный настрой;забота о самочувствии.спонтанность;смена планов;агрессия;невнимательность;заключение сделок.

Понедельник — день очищения и освобождения, поэтому астрологи рекомендуют выбросить из дома все то, что раздражает и захламляет пространство. Генеральную уборку можно отложить, однако протереть пыль и проветрить помещения лучше сегодня, чтобы обновить энергетику пространства.

Что надеть в этот понедельник

Энергетика этого дня импульсивна, а значит, ее нужно взять под контроль. Сделать это будет проще, если выбирать одежду нейтральных оттенков. Сегодня удачу принесет синий цвет, который поможет не отвлекаться от важных дел и оставаться спокойными во время общения с окружающими людьми. Защититься от неудач и негативного влияния помогут украшения из серебра, а талисманами станут хрусталь, яшма и малахит.

Любовь и отношения в 19 лунный день

В этот день астрологи рекомендуют уходить от конфликтов и споров, держать дистанцию и не провоцировать окружение на выяснение отношений. День пройдет удачно, если держать себя в руках и оставаться дружелюбными. Поиски любви могут привести к разочарованию, поэтому активно знакомиться и ходить на свидания не стоит. Привлечь счастье помогут заговоры, с помощью которых будет проще настроиться на судьбоносную встречу.

Финансы и работа 25 октября

В понедельник лучше всего заниматься завершением текущей работы. Сделки и деловые договоренности астрологи рекомендуют перенести на другой день, чтобы исключить неточности и обострение конфликтов. Финансовые операции также лучше приостановить и не тратить лишнего. Новые дела в этот день вряд ли приведут к успеху, а значит, нужно заняться планированием, чтобы уберечься от ошибок, на исправление которых уйдет много времени и сил.

Настроение и здоровье по лунному календарю

В понедельник важно оставаться в гармонии с собой, заниматься духовными практиками и нравственным очищением. В этот день будет проще избавиться от вредных привычек, если задастся целью и не сворачивать с выбранного пути. Оставаться в хорошем настроении помогут и шепотки, которые настроят на успех и не дадут грустным мыслям взять власть над подсознанием.