Лунный календарь окрашивания волос на ноябрь 2021 года

Вадим Карасев

Окрашивание волос в последний месяц осени поможет сохранить хорошее настроение и настроиться на успех. Рекомендации астрологов будут полезны тем, кто хочет выглядеть великолепно и заботиться о своих локонах.

Смена цвета волос — ответственное дело, доверять которое стоит лишь профессионалам. Правильно подобранные оттенки и щадящие красители уберегут волосы и сохранят позитивный настрой на долгое время. Эксперты сайта dailyhoro.ru рекомендуют выбирать позитивные по энергетике дни, чтобы после смены имиджа не расстраиваться, видя свое отражение в зеркале.

1 ноября: понедельник убывающая Луна проведет в Знаке Девы. В этот день смена цвета волос на более темный убережет от конфликтов и ссор, а также поможет стать невидимыми для проблем. Окрашивание стоит приурочить к утренним часам, чтобы привлечь удачу.

2, 3 ноября: эти дни Луна проведет в созвездии Весов. Энергетика этого союза подходит для окрашивания. Светлые оттенки помогут сосредоточиться на финансовой сфере жизни и привлечь благополучие.

4, 5 ноября: Луна переходит в созвездие Скорпиона, и 5 числа пройдет Новолуние. Энергетика этих дней не подходит для экспериментов. Окрашивание волос может спровоцировать череду неудач, а локоны после процедур будут тусклыми и ломкими.

6, 7 ноября: начало роста Луны приходится на созвездие Стрельца. Незначительная смена оттенка 6 числа будет уместной для тех, кто хочет привлечь удачу, а 7 ноября окрашивание волос будет неуместным.

8, 9 ноября: рост Луны продолжается в созвездии Козерога. Эти дни будут нейтральными по энергетике, а значит, окрашивание волос пройдет без проблем. Астрологи рекомендуют воздержаться от смелых экспериментов, которые могут быстро разонравиться, и предпочесть натуральные оттенки.

10, 11 ноября: Луна набирается сил в Водолее. Окрашивать волосы астрологи рекомендуют 11 ноября, чтобы привлечь в жизнь любовь и взаимопонимание.10 числа вместо окрашивания лучше сделать питательные маски, поддерживающие локоны в прекрасном состоянии.

12, 13 и 14 ноября: три дня Луна проведет в созвездии Рыб, и это время неудачно для смены имиджа. Новый цвет волос будет влиять на энергетику, лишая удачи и ослабляя биополе. В этот период астрологи рекомендуют ухаживать за волосами с помощью настоев трав, укрепляющих корни и предотвращающих ломкость.

15, 16 ноября: Луна в Овне — не лучшее время для экспериментов. Тем, кто хочет обрести уверенность и дать отпор обидчикам, астрологи рекомендуют красить локоны в темные оттенки. Избавиться от гнета манипуляторов будет проще, если сделать мелирование.

17, 18 и 19 ноября: Луна перемещается в Знак Тельца. Это время подходит для окрашивания, однако в день Полнолуния 19 ноября красить волосы — к убыткам. В остальное время нет запретов и ограничений.

20, 21 ноября: Луна начинает убывать, перемещаясь в Знак Рака. Энергетика этих дней нестабильна, и для того, чтобы не портить себе настроение, окрашивание волос стоит заменить ухаживающими салонными процедурами.

22, 23 и 24 ноября: стареющая Луна переходит в созвездие Льва. Этот период также не подходит для смены имиджа. Влияние созвездия вызывает агрессию, которую важно сдерживать, чтобы не навлечь на себя проблем.

25, 26 ноября: Луна в Деве — время для похода к стилисту. Новый оттенок продержится долго и не только станет залогом хорошего настроения, но и поднимет самооценку. Астрологи рекомендует выбирать цвет волос по Знаку Зодиака для привлечения процветания.

27, 28 ноября: Луна продолжает стареть, перемещаясь в Знак Весов. Окрашивание локонов в эти дни будет уместным. Тем, кто хочет изменить имидж, стоит выбрать натуральные светлые оттенки, благодаря которым будет проще сохранять оптимистичный настрой.

29, 30 ноября: последние дни ноября стареющая Луна проведет в Скорпионе. В эти дни красить волосы не стоит, однако можно подкрасить отрастающие корни, чтобы прическа выглядела опрятно и не вызывала раздражения.