Есть новости или
авторское мнение?
Напишите нам

Лунный календарь окрашивания волос на ноябрь 2021 года

Лунный календарь окрашивания волос на ноябрь 2021 года

Окрашивание волос в последний месяц осени поможет сохранить хорошее настроение и настроиться на успех. Рекомендации астрологов будут полезны тем, кто хочет выглядеть великолепно и заботиться о своих локонах.


Смена цвета волос — ответственное дело, доверять которое стоит лишь профессионалам. Правильно подобранные оттенки и щадящие красители уберегут волосы и сохранят позитивный настрой на долгое время. Эксперты сайта dailyhoro.ru рекомендуют выбирать позитивные по энергетике дни, чтобы после смены имиджа не расстраиваться, видя свое отражение в зеркале.

1 ноября: понедельник убывающая Луна проведет в Знаке Девы. В этот день смена цвета волос на более темный убережет от конфликтов и ссор, а также поможет стать невидимыми для проблем. Окрашивание стоит приурочить к утренним часам, чтобы привлечь удачу.

2, 3 ноября: эти дни Луна проведет в созвездии Весов. Энергетика этого союза подходит для окрашивания. Светлые оттенки помогут сосредоточиться на финансовой сфере жизни и привлечь благополучие.

4, 5 ноября: Луна переходит в созвездие Скорпиона, и 5 числа пройдет Новолуние. Энергетика этих дней не подходит для экспериментов. Окрашивание волос может спровоцировать череду неудач, а локоны после процедур будут тусклыми и ломкими.

6, 7 ноября: начало роста Луны приходится на созвездие Стрельца. Незначительная смена оттенка 6 числа будет уместной для тех, кто хочет привлечь удачу, а 7 ноября окрашивание волос будет неуместным.


8, 9 ноября: рост Луны продолжается в созвездии Козерога. Эти дни будут нейтральными по энергетике, а значит, окрашивание волос пройдет без проблем. Астрологи рекомендуют воздержаться от смелых экспериментов, которые могут быстро разонравиться, и предпочесть натуральные оттенки.

10, 11 ноября: Луна набирается сил в Водолее. Окрашивать волосы астрологи рекомендуют 11 ноября, чтобы привлечь в жизнь любовь и взаимопонимание.10 числа вместо окрашивания лучше сделать питательные маски, поддерживающие локоны в прекрасном состоянии.

12, 13 и 14 ноября: три дня Луна проведет в созвездии Рыб, и это время неудачно для смены имиджа. Новый цвет волос будет влиять на энергетику, лишая удачи и ослабляя биополе. В этот период астрологи рекомендуют ухаживать за волосами с помощью настоев трав, укрепляющих корни и предотвращающих ломкость.

15, 16 ноября: Луна в Овне — не лучшее время для экспериментов. Тем, кто хочет обрести уверенность и дать отпор обидчикам, астрологи рекомендуют красить локоны в темные оттенки. Избавиться от гнета манипуляторов будет проще, если сделать мелирование.

17, 18 и 19 ноября: Луна перемещается в Знак Тельца. Это время подходит для окрашивания, однако в день Полнолуния 19 ноября красить волосы — к убыткам. В остальное время нет запретов и ограничений.

20, 21 ноября: Луна начинает убывать, перемещаясь в Знак Рака. Энергетика этих дней нестабильна, и для того, чтобы не портить себе настроение, окрашивание волос стоит заменить ухаживающими салонными процедурами.


22, 23 и 24 ноября: стареющая Луна переходит в созвездие Льва. Этот период также не подходит для смены имиджа. Влияние созвездия вызывает агрессию, которую важно сдерживать, чтобы не навлечь на себя проблем.

25, 26 ноября: Луна в Деве — время для похода к стилисту. Новый оттенок продержится долго и не только станет залогом хорошего настроения, но и поднимет самооценку. Астрологи рекомендует выбирать цвет волос по Знаку Зодиака для привлечения процветания.

27, 28 ноября: Луна продолжает стареть, перемещаясь в Знак Весов. Окрашивание локонов в эти дни будет уместным. Тем, кто хочет изменить имидж, стоит выбрать натуральные светлые оттенки, благодаря которым будет проще сохранять оптимистичный настрой.

29, 30 ноября: последние дни ноября стареющая Луна проведет в Скорпионе. В эти дни красить волосы не стоит, однако можно подкрасить отрастающие корни, чтобы прическа выглядела опрятно и не вызывала раздражения.

# Новости на сегодня
По материалам: dailyhoro.ru

Последние новости

"Газпром" пригрозил Молдавии остановкой поставок до погашения долга
"Газпром" пригрозил Молдавии остановкой поставок до
Битва платьев: Крис Дженнер против Ники Минаж
Битва платьев: Крис Дженнер против Ники Минаж
Лунный календарь окрашивания волос на ноябрь 2021 года
Лунный календарь окрашивания волос на ноябрь 2021 года
Госдеп США внес россиян в список "бездомных национальностей"
Госдеп США внес россиян в список "бездомных национальностей"
Инспектор ДПС набросился на водителя из-за видеосъёмки
Инспектор ДПС набросился на водителя из-за видеосъёмки
Заговоры на сон, чтобы кошмар не сбылся
Заговоры на сон, чтобы кошмар не сбылся
Свадебные хитрости от завистников и на удачу
Свадебные хитрости от завистников и на удачу
На Украине начали останавливаться ТЭС из-за отсутствия угля
На Украине начали останавливаться ТЭС из-за отсутствия угля
Лунный день сегодня 25 октября 2021 года
Лунный день сегодня 25 октября 2021 года
Медучреждения Москвы продолжают оказывать плановую и срочную помощь
Медучреждения Москвы продолжают оказывать плановую и срочную помощь
Одобрено Меган Маркл и другими: 5 фасонов свадебных платьев, которые обожают королевские невесты
Одобрено Меган Маркл и другими: 5 фасонов свадебных платьев, которые
Польские инженеры создали реалистичную роборуку с сухожилиями
Польские инженеры создали реалистичную роборуку с сухожилиями

Топ на сегодня

Голландские криминалисты взломали базу данных Tesla и узнали, какую информацию автомобиль хранит в течение года
Голландские криминалисты взломали базу данных Tesla и узнали, какую
Украина даст Молдавии газ взаймы
Украина даст Молдавии газ взаймы
Молдавия хотела скидку 50% на российский газ и провалила переговоры
Молдавия хотела скидку 50% на российский газ и провалила переговоры
Битва платьев: Елена Летучая против Виктории Толстогановой
Битва платьев: Елена Летучая против Виктории Толстогановой
Правительство поддержало поправки об оптимальном распределении пожарных
Правительство поддержало поправки об оптимальном распределении

Еще по теме

Лунный календарь окрашивания волос на февраль 2021 года
Лунный календарь окрашивания волос на август 2021 года
Лунный календарь окрашивания волос на июль 2021 года
Лунный календарь окрашивания волос на июль 2019 года