Медучреждения Москвы продолжают оказывать плановую и срочную помощь

Вадим Карасев

В нерабочие дни с 28 октября по 7 ноября медицинские учреждения Москвы продолжат оказывать экстренную и плановую помощь пациентам, сообщил мэр Сергей Собянин. Он указал, что нагрузка на систему здравоохранения повышена из-за пика заболеваемости новой коронавирусной инфекцией.

В эфире телеканала "Россия 1" Собянин подчеркнул: власти все же попытаются сохранить плановую медпомощь. Онкологическим больным она гарантирована в любом случае, поскольку ее нельзя отложить на завтра.

Действительно, в периоды пика заболеваемости очень сложно ее оказывать в связи с тем, что вся система здравоохранения работает с повышенным напряжением. И скорая помощь, и поликлиники, и больницы – часть из них переведены на борьбу с COVID-19. Тем не менее мы видим возможность все-таки сохранить важное направление – не только экстренную, но и плановую помощь.

Москва отреагировала на ухудшение эпидемиологической обстановки усилением противоковидных мер. Ситуация развивается по самому неблагополучному сценарию, и в ближайшие дни ожидается достижение исторических пиков заболеваемости COVID-19. Мэр прогнозировал, что это случится в конце недели.

С 28 октября по 7 ноября в столице установлены нерабочие дни. В это время будет приостановлена работа всех предприятий и организаций за исключением инфраструктурно и стратегически важных. Закроются МФЦ, магазины (помимо продуктовых), развлекательные центры, кинотеатры, спортзалы. Учебные заведения смогут вести занятия только дистанционно, а музеи и театры будут впускать людей только при заполненности помещений до 50%.



