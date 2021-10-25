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Минобороны России вручило ноту протеста военному атташе ФРГ

Минобороны России вручило ноту протеста военному атташе ФРГ

Министерство обороны России вызвало военного атташе Германии и вручило ему ноту протеста в связи с высказываниями руководства немецкого оборонного ведомства. Министр Аннегрет Крамп-Карренбауэр позволила себе оценки, которые дополнительно способствовали напряженности.

Дипломату пришлось посетить Главное управление международного военного сотрудничества МО РФ.

"Отмечено, что подобные высказывания провоцируют усиление напряженности в Европе и не способствуют нормализации ситуации", – говорится в официальном заявлении.

Крамп-Карренбауэр утверждала, что Россию необходимо "сдерживать" в Балтийском и Черноморском регионах при помощи ядерного оружия. Министр обороны России Сергей Шойгу ответил ей: в ФРГ должны помнить, чем закончилась ситуация, когда в предыдущий раз звучали подобные призывы, а войска стягивались к нашим границам.

"Безопасность в Европе может быть только общей, без ущемления интересов России. Но к равноправному диалогу по этому вопросу сегодня не готово именно НАТО", – резюмировал он.

Как сообщал Ruposters, ранее глава немецкого оборонного ведомства также призвала НАТО показать Москве свою готовность к войне.

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По материалам: uposters.ru

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