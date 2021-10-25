На конкурс «Мой любимый учитель» представили работы 370 учащихся Кузбасса

Порядка 370 школьников, студентов колледжей и представителей родительской общественности представили свои работа на региональный конкурс «Мой любимый учитель». Об этом сообщает пресс-служба Министерства образования региона.

Участники подготовили авторские эссе, сочинения, презентации и видеоролики о своих педагогах.

На следующем этапе детское и взрослое жюри оценит работы в номинациях «Дорога в жизнь», «Мисс/мистер доброта и позитивность», «Диджитал-учитель», «Учитель – вторая мама», «Мисс/мистер интеллект», «Самый молодой учитель», «Самый лучший тренер».

В состав взрослого жюри вошли председатель Совета по вопросам попечительства в социальной сфере Кузбасса Анна Цивилева, министр образования Кузбасса Софья Балакирева и директор ВГТРК «Кузбасс» Андрей Андреев, а также учителя школ, педагоги дополнительного образования, преподаватели вузов и журналисты. Детское жюри представляют старшеклассники и председатель Совета лидеров РДШ города Кемерово, член совета при уполномоченном по правам ребенка в Кемеровской области – Кузбассе Всеволод Парменов.

Итоги конкурса будут подведены в декабре.

В 2020 году на участие в конкурсе «Мой главный учитель» поступило более 80 творческих работ. Жители Кузбасса разных возрастов представили авторские эссе, видеоролики и презентации в 11 номинациях. Победителями признаны авторы 16 проектов.