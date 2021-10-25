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На Украине начали останавливаться ТЭС из-за отсутствия угля

На Украине начали останавливаться ТЭС из-за отсутствия угля

Вслед за газовым кризисом Украина столкнулась и с дефицитом угля – в связи с нехваткой топлива в городе Славянске Донецкой области остановилась тепловая электростанция. Компания-оператор "Укрэнерго" заявила, что вечером 22 октября антрацитового угля на станции оставалось на сутки.

Еще в 2015 году оба блока ТЭС были переведены в маневренный режим и работали с переменной мощностью. На данный момент они отключены от сети целиком и больше не снабжают потребителей.

В ближайшее время такая же участь может постигнуть ряд других электростанций – Трипольскую, Змиевскую, Криворожскую, Запорожскую, Бурштынскую, Углегорскую и Кураховскую. Запасов у всех из них хватит не более, чем на 10 дней работы.

Как сообщал Ruposters, из-за проблем с запасами газа на Украине заговорили о режиме чрезвычайного положения. Не лучше ситуация и с углем: цена на него в Европе выросла на прошлой неделе до $232,2 за тонну, побив 20-летний рекорд.

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По материалам: uposters.ru

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