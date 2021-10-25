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Новак спрогнозировал восстановление спроса на нефть к концу 2022 года

Новак спрогнозировал восстановление спроса на нефть к концу 2022 года

23:04  Автор: Жанна Звягина


Источник: ТАСС



Вице-премьер Александр Новак спрогнозировал, что спрос на нефть восстановится к концу следующего года. Он также анонсировал министерскую встречу стран ОПЕК+ 4 ноября, сообщает в понедельник ТАСС.

«В течение 2022 года, по моей оценке. К концу года», — сказал Новак в ответ на вопрос о восстановлении спроса на нефть.

Вместе с тем заместитель председателя правительства заметил, что уровень цен на энергоносители предсказать сложно.

«Это будет зависеть от спроса, с ним есть некоторая неопределённость, он может снизиться немного. К тому же мы видим, что возникают новые волны распространения коронавируса», — сказал он.

Новак также сообщил, что повесткой встречи министров стран ОПЕК+ 4 ноября станет план восстановления добычи нефти на 400 тысяч баррелей в сутки.

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Ранее Международное энергетическое агентство не исключило, что глобальная политика по углеродной нейтральности может привести к падению цены на нефть до 36 долларов за баррель к 2030 году и до 24 долларов — к 2050 году. 



#нефть #цены


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По материалам: pnp.ru

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