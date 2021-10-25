Новые фото со свадьбы экс-чиновника Минфина Андрея Вавилова в Италии: платье невесты весом 30 кг и другие подробности

Вадим Карасев

На минувших выходных в итальянской Ломбардии отгремела пышная свадьба 60-летнего бывшего заместителя главы Министерства финансов России Андрея Вавилова и его 24-летней избранницы Софи-Антуанетты Дилуа. Свой союз пара зарегистрировала еще на прошлой неделе в России, а вот отметить это событие с размахом решила уже в Италии.

В пятницу молодожены закатили шикарный приветственный ужин для всех родственников и друзей, а в субботу состоялось основное торжество, ради которого все гости частным джетом прибыли в Ломбардию. Свадебная церемония прошла на исторической вилле Бальбиано на озере Комо.





Софи-Антуанетта Дилуа





Для официальной части невеста нарядилась в платье весом 30 килограммов, сшитое для нее дизайнером Анастасией Задориной (она также была в числе гостей на свадьбе). Наряд был расшит бисером и декорирован полупрозрачными вставками, а из-за огромного шлейфа невеста не могла передвигаться в платье без посторонней помощи. Образ Софи дополняли сверкающая камнями тиара, фата и букет из розовых орхидей.





На набережной во дворе виллы был установлен длинный подиум, утопающий в живых цветах: по нему невеста прошла мимо гостей торжества навстречу жениху. Ведущей церемонии стала Ксения Собчак, под руководством которой молодожены и обменивались клятвами и кольцами.





Софи-Антуанетта Дилуа, Ксения Собчак и Андрей Вавилов









Софи-Антуанетта Дилуа и Андрей Вавилов с гостями

После завершения официальной части невеста переоделась в пышное лавандовое платье и распустила волосы. Вечеринка продолжилась на самой вилле под выступления кавер-групп и соло на рояле популярного ритм-энд-блюзового исполнителя из Великобритании Стивена Ридли. Здесь к Ксении Собчак уже присоединился коллега Дмитрий Нагиев (кстати, раньше в прессе появлялась информация, что его место займет Максим Галкин), и они вместе продолжили развлекать всех гостей торжества остроумными шутками. Вечер завершился салютом, под который молодые разрезали многоярусный торт, украшенный цветами.





Андрей Вавилов и Софи-Антуанетта Дилуа





Софи-Антуанетта и Джулия Дилуа с Ксенией Собчак и Дмитрием Нагиевым





Андрей Вавилов, Ксения Собчак и Софи-Антуанетта Дилуа





Джулия Дилуа с гостьями вечеринки





Джулия Дилуа с гостьей вечера





Дарья Дилуа

Вчера днем Андрей Вавилов и Софи-Антуанетта Дилуа устроили для гостей прощальный обед, а уже вечером вся делегация во главе с невестой отправилась в Москву.





Джулия Дилуа





Джулия Дилуа с родственницами и подругамиСофи-Антуанетта и Дарья Дилуа

Для бывшего чиновника Минфина, а ныне председателя совета директоров инновационной научно-производственной компании "СуперОкс" Андрея Вавилова этот брак стал третьим. Ранее Вавилов был женат на актрисе Марианне Цареградской, от которой у него осталось двое детей. В 2017 году Марианна умерла от онкологического заболевания. Вскоре после смерти супруги Андрей Вавилов женился на модели Инге Барковской — их брак распался этим летом.

Новая избранница Вавилова является дочерью дизайнера и владелицы мехового дома Julia Dilua Джулии Дилуа (ее настоящее имя — Юлия Коломийцева. — Прим. ред.). Софи профессионально занимается конным спортом. О помолвке с Андреем Вавиловым девушка объявила в начале осени.





Софи-Антуанетта Дилуа и Андрей Вавилов

Андрей Вавилов был замешан в нескольких уголовных делах, связанных с хищением денег. В 1997 году бывший чиновник проходил свидетелем по делу о хищении правительственного кредита на сумму 231 миллион долларов. В 2004 году он был допрошен полицией США по делу бывшего украинского премьера Павла Лазаренко, обвинявшегося в США в отмывании 114 миллионов долларов. Через три года после этого суд России удовлетворил ходатайство прокуратуры о возбуждении уголовного преследования против Андрея Вавилова по делу о хищении все тех же государственных средств (речь о сумме 231 миллион долларов), однако уже в 2008-м дело было закрыто из-за истечения срока давности.

Яна Марковская