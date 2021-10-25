Есть новости или
авторское мнение?
Напишите нам
    Новости » Шоу-бизнес » Новые фото со свадьбы экс-чиновника Минфина Андрея Вавилова в Италии: платье невесты весом 30 кг и другие подробности

Новые фото со свадьбы экс-чиновника Минфина Андрея Вавилова в Италии: платье невесты весом 30 кг и другие подробности

Новые фото со свадьбы экс-чиновника Минфина Андрея Вавилова в Италии: платье невесты весом 30 кг и другие подробности

На минувших выходных в итальянской Ломбардии отгремела пышная свадьба 60-летнего бывшего заместителя главы Министерства финансов России Андрея Вавилова и его 24-летней избранницы Софи-Антуанетты Дилуа. Свой союз пара зарегистрировала еще на прошлой неделе в России, а вот отметить это событие с размахом решила уже в Италии.

В пятницу молодожены закатили шикарный приветственный ужин для всех родственников и друзей, а в субботу состоялось основное торжество, ради которого все гости частным джетом прибыли в Ломбардию. Свадебная церемония прошла на исторической вилле Бальбиано на озере Комо.


Софи-Антуанетта Дилуа


Для официальной части невеста нарядилась в платье весом 30 килограммов, сшитое для нее дизайнером Анастасией Задориной (она также была в числе гостей на свадьбе). Наряд был расшит бисером и декорирован полупрозрачными вставками, а из-за огромного шлейфа невеста не могла передвигаться в платье без посторонней помощи. Образ Софи дополняли сверкающая камнями тиара, фата и букет из розовых орхидей.


На набережной во дворе виллы был установлен длинный подиум, утопающий в живых цветах: по нему невеста прошла мимо гостей торжества навстречу жениху. Ведущей церемонии стала Ксения Собчак, под руководством которой молодожены и обменивались клятвами и кольцами.


Софи-Антуанетта Дилуа, Ксения Собчак и Андрей Вавилов



Софи-Антуанетта Дилуа и Андрей Вавилов с гостями

 


После завершения официальной части невеста переоделась в пышное лавандовое платье и распустила волосы. Вечеринка продолжилась на самой вилле под выступления кавер-групп и соло на рояле популярного ритм-энд-блюзового исполнителя из Великобритании Стивена Ридли. Здесь к Ксении Собчак уже присоединился коллега Дмитрий Нагиев (кстати, раньше в прессе появлялась информация, что его место займет Максим Галкин), и они вместе продолжили развлекать всех гостей торжества остроумными шутками. Вечер завершился салютом, под который молодые разрезали многоярусный торт, украшенный цветами.


Андрей Вавилов и Софи-Антуанетта Дилуа


Софи-Антуанетта и Джулия Дилуа с Ксенией Собчак и Дмитрием Нагиевым


Андрей Вавилов, Ксения Собчак и Софи-Антуанетта Дилуа


Джулия Дилуа с гостьями вечеринки


Джулия Дилуа с гостьей вечера


Дарья Дилуа

 



 


Вчера днем Андрей Вавилов и Софи-Антуанетта Дилуа устроили для гостей прощальный обед, а уже вечером вся делегация во главе с невестой отправилась в Москву.


Джулия Дилуа


Джулия Дилуа с родственницами и подругами
Софи-Антуанетта и Дарья Дилуа

Для бывшего чиновника Минфина, а ныне председателя совета директоров инновационной научно-производственной компании "СуперОкс" Андрея Вавилова этот брак стал третьим. Ранее Вавилов был женат на актрисе Марианне Цареградской, от которой у него осталось двое детей. В 2017 году Марианна умерла от онкологического заболевания. Вскоре после смерти супруги Андрей Вавилов женился на модели Инге Барковской — их брак распался этим летом.

Новая избранница Вавилова является дочерью дизайнера и владелицы мехового дома Julia Dilua Джулии Дилуа (ее настоящее имя —  Юлия Коломийцева. — Прим. ред.). Софи профессионально занимается конным спортом. О помолвке с Андреем Вавиловым девушка объявила в начале осени.


Софи-Антуанетта Дилуа и Андрей Вавилов

Андрей Вавилов был замешан в нескольких уголовных делах, связанных с хищением денег. В 1997 году бывший чиновник проходил свидетелем по делу о хищении правительственного кредита на сумму 231 миллион долларов. В 2004 году он был допрошен полицией США по делу бывшего украинского премьера Павла Лазаренко, обвинявшегося в США в отмывании 114 миллионов долларов. Через три года после этого суд России удовлетворил ходатайство прокуратуры о возбуждении уголовного преследования против Андрея Вавилова по делу о хищении все тех же государственных средств (речь о сумме 231 миллион долларов), однако уже в 2008-м дело было закрыто из-за истечения срока давности.


 



Яна Марковская
# Шоу-бизнес
По материалам: spletnik.ru

Последние новости

Новые фото со свадьбы экс-чиновника Минфина Андрея Вавилова в Италии: платье невесты весом 30 кг и другие подробности
Новые фото со свадьбы экс-чиновника Минфина Андрея Вавилова в Италии:
Google покажет правила, из-за которых удалили каналы RT
Google покажет правила, из-за которых удалили каналы RT
Германия начала переговоры с Россией о продлении транзита через Украину после 2024 года
Германия начала переговоры с Россией о продлении транзита через
Леонардо ДиКаприо и его девушка Камила Морроне отдыхают на Гавайях
Леонардо ДиКаприо и его девушка Камила Морроне отдыхают на Гавайях
В «Артеке» пройдет Стратегическая сессия по школьному самоуправлению
В «Артеке» пройдет Стратегическая сессия по школьному самоуправлению
В Мордовии появилось более 14 тысяч новых мест дополнительного образования детей
В Мордовии появилось более 14 тысяч новых мест дополнительного
В Нижегородской области «Мобильный Кванториум» побывал в детском санатории «Солнечная поляна»
В Нижегородской области «Мобильный Кванториум» побывал в детском
После 7 ноября не планируется перевода школьников на дистанционку
После 7 ноября не планируется перевода школьников на дистанционку
Анджелина Джоли посетила фотоколл фильма "Вечные" в Риме
Анджелина Джоли посетила фотоколл фильма "Вечные" в Риме
Школьников Иркутской области приглашают на обучение по программам дополнительного образования
Школьников Иркутской области приглашают на обучение по программам
На конкурс «Мой любимый учитель» представили работы 370 учащихся Кузбасса
На конкурс «Мой любимый учитель» представили работы 370 учащихся
В Курской области пройдет мастер-класс для педагогов центров «Точка роста»
В Курской области пройдет мастер-класс для педагогов центров «Точка

Топ на сегодня

Звездный Instagram: искусство обольщения и много фото из отпуска
Звездный Instagram: искусство обольщения и много фото из отпуска
Польские инженеры создали реалистичную роборуку с сухожилиями
Польские инженеры создали реалистичную роборуку с сухожилиями
Одобрено Меган Маркл и другими: 5 фасонов свадебных платьев, которые обожают королевские невесты
Одобрено Меган Маркл и другими: 5 фасонов свадебных платьев, которые
На Украине начали останавливаться ТЭС из-за отсутствия угля
На Украине начали останавливаться ТЭС из-за отсутствия угля
Медучреждения Москвы продолжают оказывать плановую и срочную помощь
Медучреждения Москвы продолжают оказывать плановую и срочную помощь

Еще по теме

Бывший чиновник Минфина Андрей Вавилов празднует свадьбу в Италии: частный джет и Собчак в роли ведущей
Свадьба звезды «Игры престолов» состоится после финального сезона
Свадьба 21-летней дочери олигарха Мусы Бажаева: платье за 20 миллионов рублей и торжество в Монте-Карло
Экс-участница группы "Фабрика" Сати Казанова тайно расписалась с итальянцем