Нумерология и энергетика дня: что сулит удачу 25 октября 2021 года

Вадим Карасев

Нумерологический гороскоп на этот день поможет вам правильно спланировать дела. Эксперты рассказали о том, какое число будет у руля и как это отразится на нашем настроении и удаче в этот понедельник.

Числа помогут многим из нас сегодня войти в состояние потока. Это значит, что можно будет принимать неординарные решения и решать привычные дела и задачи посредством нестандартного подхода.

Число-покровитель 25 октября 2021 года

Чтобы узнать, какое число будет править миром в этот понедельник, необходимо произвести простейшие нумерологические расчеты: нужно сложить все цифры даты и прибавить к ним порядковый номер дня недели: 2+5+1+0+2+0+2+1+1=14. 1+4=5.

Пятерка у руля, а это значит, что всё должно стремиться к золотой середине. Нумерологи рекомендуют сегодня не перегружать себя делами и в равной степени заниматься всеми насущными проблемами. Главный символ этого дня — весы, олицетворяющие равенство, равновесие и гармонию. Это число поможет нам всем стать чуточку спокойнее. Этот понедельник обещает быть продуктивным и благоприятным.





События 25 октября из прошлого

25 октября 1653 года была установлена единая таможенная пошлина на территории России. Это день, когда необходимо следовать правилам, закону, нормам морали.

25 октября 1923 года — окончание Гамбургского восстания. Пятерка не любит, когда люди враждуют. Сегодня лучше пытаться договориться вместо того, чтобы отвечать агрессией на агрессию.

25 октября 1962 года Хрущёв согласился вывести с Кубы советские ракеты в случае отказа США от захвата Кубы. Это еще раз говорит о том, что сегодня нужно пытаться решать проблемы дипломатично.

Советы нумерологов на этот понедельник

В этот день лучше браться за разные дела. Не нужно фокусироваться на чем-то одном. Попробуйте разнообразить свою жизнь.

Постарайтесь ничего не терять сегодня — потерянное с высокой вероятностью уже никогда не вернется. Речь идет не только о физических предметах, но также и о дружбе, любви, доверии.

Не нужно оказывать давление на окружающих. Желательно сегодня не наживать себе новых врагов.

Пятерка помогает сглаживать внутренние переживания. Энергетика этого числа поможет избавиться от негативных мыслей.

Число 5 любит скромность, поэтому сегодня лучше не рассказывать никому о своих амбициозных планах и не делиться ни с кем достижениями.

Талисманы удачи на 25 октября

Удача последует за уверенными в себе людьми, поэтому сегодня главным талисманом становится камень сердолик. Он повысит вашу веру в себя и поможет не утратить силу воли и тягу к победе в трудной ситуации.

Руна Турисаз. Данная руна символизирует удачу, материальное богатство и удачу. Сегодня она будет полезной в работе и при совершении покупок. Вот как выглядит данная руна:



