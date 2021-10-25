Есть новости или
авторское мнение?
Напишите нам

Нумерология и энергетика дня: что сулит удачу 25 октября 2021 года

Нумерология и энергетика дня: что сулит удачу 25 октября 2021 года

Нумерологический гороскоп на этот день поможет вам правильно спланировать дела. Эксперты рассказали о том, какое число будет у руля и как это отразится на нашем настроении и удаче в этот понедельник.


Числа помогут многим из нас сегодня войти в состояние потока. Это значит, что можно будет принимать неординарные решения и решать привычные дела и задачи посредством нестандартного подхода.

Число-покровитель 25 октября 2021 года

Чтобы узнать, какое число будет править миром в этот понедельник, необходимо произвести простейшие нумерологические расчеты: нужно сложить все цифры даты и прибавить к ним порядковый номер дня недели: 2+5+1+0+2+0+2+1+1=14. 1+4=5.

Пятерка у руля, а это значит, что всё должно стремиться к золотой середине. Нумерологи рекомендуют сегодня не перегружать себя делами и в равной степени заниматься всеми насущными проблемами. Главный символ этого дня — весы, олицетворяющие равенство, равновесие и гармонию. Это число поможет нам всем стать чуточку спокойнее. Этот понедельник обещает быть продуктивным и благоприятным.



События 25 октября из прошлого

25 октября 1653 года была установлена единая таможенная пошлина на территории России. Это день, когда необходимо следовать правилам, закону, нормам морали.

25 октября 1923 года — окончание Гамбургского восстания. Пятерка не любит, когда люди враждуют. Сегодня лучше пытаться договориться вместо того, чтобы отвечать агрессией на агрессию.

25 октября 1962 года Хрущёв согласился вывести с Кубы советские ракеты в случае отказа США от захвата Кубы. Это еще раз говорит о том, что сегодня нужно пытаться решать проблемы дипломатично.

Советы нумерологов на этот понедельник

В этот день лучше браться за разные дела. Не нужно фокусироваться на чем-то одном. Попробуйте разнообразить свою жизнь.


Постарайтесь ничего не терять сегодня — потерянное с высокой вероятностью уже никогда не вернется. Речь идет не только о физических предметах, но также и о дружбе, любви, доверии.

Не нужно оказывать давление на окружающих. Желательно сегодня не наживать себе новых врагов.

Пятерка помогает сглаживать внутренние переживания. Энергетика этого числа поможет избавиться от негативных мыслей.

Число 5 любит скромность, поэтому сегодня лучше не рассказывать никому о своих амбициозных планах и не делиться ни с кем достижениями.

Талисманы удачи на 25 октября

Удача последует за уверенными в себе людьми, поэтому сегодня главным талисманом становится камень сердолик. Он повысит вашу веру в себя и поможет не утратить силу воли и тягу к победе в трудной ситуации.

Руна Турисаз. Данная руна символизирует удачу, материальное богатство и удачу. Сегодня она будет полезной в работе и при совершении покупок. Вот как выглядит данная руна:


# Новости на сегодня
По материалам: dailyhoro.ru

Последние новости

Объявлены победители Всероссийской военно-спортивной игры «Казачий сполох» и Всероссийской спартакиады допризывной казачьей молодёжи
Объявлены победители Всероссийской военно-спортивной игры «Казачий
Разработку программы воспитания в основной образовательной программе СПО обсудят в Москве
Разработку программы воспитания в основной образовательной программе
ВДЦ «Смена» планирует создать собственную информационно-образовательную платформу
ВДЦ «Смена» планирует создать собственную
Фестиваль NAUKA 0+ в Забайкалье пройдет в онлайн-формате
Фестиваль NAUKA 0+ в Забайкалье пройдет в онлайн-формате
Гинцбург: 80% якобы привившихся "Спутником" и заболевших купили сертификат
Гинцбург: 80% якобы привившихся "Спутником" и заболевших
В «Артеке» проходит программа «Только смелым покоряются моря»
В «Артеке» проходит программа «Только смелым покоряются моря»
Умер звезда сериала "Друзья". Актер несколько лет боролся с раком простаты
Умер звезда сериала "Друзья". Актер несколько лет боролся с
Нумерология и энергетика дня: что сулит удачу 25 октября 2021 года
Нумерология и энергетика дня: что сулит удачу 25 октября 2021 года
Даша Жукова и Ставрос Ниархос, принцесса Беатрис и Эдоардо Мапелли-Моцци и другие на свадьбе принца Греции и Дании
Даша Жукова и Ставрос Ниархос, принцесса Беатрис и Эдоардо
Герметик «Технониколь»: где применяется и какие его преимуществав
Герметик «Технониколь»: где применяется и какие его преимуществав
Гороскоп Павла Глобы на неделю с 25 по 31 октября 2021 года
Гороскоп Павла Глобы на неделю с 25 по 31 октября 2021 года
"Газпром" пригрозил Молдавии остановкой поставок до погашения долга
"Газпром" пригрозил Молдавии остановкой поставок до

Топ на сегодня

Голландские криминалисты взломали базу данных Tesla и узнали, какую информацию автомобиль хранит в течение года
Голландские криминалисты взломали базу данных Tesla и узнали, какую
Правительство поддержало поправки об оптимальном распределении пожарных
Правительство поддержало поправки об оптимальном распределении
Путешествия по миру, романы, творчество и богемная жизнь: главное о судьбе Александра Вертинского
Путешествия по миру, романы, творчество и богемная жизнь: главное о
Звездный Instagram: искусство обольщения и много фото из отпуска
Звездный Instagram: искусство обольщения и много фото из отпуска
Россиян предупредили о новой схеме мошенничества с СМС
Россиян предупредили о новой схеме мошенничества с СМС

Еще по теме

Нумерология и энергетика дня: что сулит удачу 19 июля 2021 года
Нумерология и энергетика дня: что сулит удачу 3 мая 2021 года
Нумерология и энергетика дня: что сулит удачу 24 октября 2021 года
Нумерология и энергетика дня: что сулит удачу 2 сентября 2021 года