Объявлены победители Всероссийской военно-спортивной игры «Казачий сполох» и Всероссийской спартакиады допризывной казачьей молодёжи

В Новочеркасске (Ростовская область) подвели итоги Всероссийской военно-спортивной игры «Казачий сполох» и Всероссийской спартакиады допризывной казачьей молодёжи. Мероприятия организованы Министерством просвещения Российской Федерации.

Участниками состязаний стали команды из Республики Бурятия, Красноярского, Краснодарского, Приморского, Ставропольского краёв, Ростовской, Сахалинской, Ярославской областей, которые представляют войсковые казачьи общества.

Победителями Всероссийской военно-спортивной игры «Казачий сполох» стали:

первое место – Православная классическая гимназия-пансион Свято-Алексиевской Пустыни памяти протоиерея Василия Лесняка (Ярославская область);

второе место – Новороссийский казачий кадетский корпус (Краснодарский край);

третье место – Белокалитвинский Матвея Платова казачий кадетский корпус.

Всероссийская военно-спортивная игра «Казачий сполох» проводилась в форме конкурсных испытаний: «Полоса разведчика», включающая соревнования по военно-прикладным видам спорта; публичное выступление «Визитная карточка команды»; конкурс казачьей песни «У походного костра»; командное соревнование «Казачий триатлон»; шахматы; мини-футбол; презентация на тему «Казачья воинская доблесть», интеллектуальная игра «Исторический квест».

В состав команды входили 11 обучающихся в возрасте 14–15 лет и руководитель команды.

Победителями Всероссийской спартакиада допризывной казачьей молодёжи стали:

первое место – Православная классическая гимназия-пансион Свято-Алексиевской Пустыни памяти протоиерея Василия Лесняка (Ярославская область);

второе место – Новороссийский казачий кадетский корпус (Краснодарский край);

третье место – Белокалитвинский Матвея Платова казачий кадетский корпус (Ростовская область).

Всероссийская спартакиада допризывной казачьей молодёжи проводилась в форме конкурсных испытаний: спортивное ориентирование; гиревой спорт; перетягивание каната; пулевая стрельба из пневматического оружия; легкая атлетика (метание макета гранаты, эстафета); строевая подготовка; верховая езда; показательное выступление команды, посвящённое культуре и традициям российского казачества; интеллектуальный турнир.

В состав команды вошли 11 ребята в возрасте 16–17 лет.