Перечень оснований для введения в тюрьмах особого режима предложили расширить

19:52 Автор: Жанна Звягина

Источник: Regulation.gov.ru

Министерство юстиции предложило расширить перечень оснований для введения режима особых условий в исправительных учреждениях. Соответствующий законопроект, разработанный ведомством, опубликован в понедельник на федеральном портале проектов нормативных правовых актов.

Действующим законодательством предусматривается введение режима особых условий в тюрьмах при возникновении чрезвычайного или военного положения, массовых беспорядках или групповых неповиновениях осужденных.

Ведомство предлагает расширить перечень оснований, включив в него также такие случаи, как захват заложников, совершение теракта, возникновение угрозы вооруженного нападения ‎на исправительное учреждение, введение режима повышенной готовности, ЧС или карантина в связи с пандемией, эпидемией и эпизоотией.

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В законопроекте предусматривается дифференцированный подход ‎к ограничению прав осужденных в период действия режима особых условий, зависящий от обстоятельств его введения. Так, при введении режима особых условий в связи с карантином ‎либо режимом повышенной готовности законопроектом предлагается приостанавливать право осужденных ‎на свидания, получение передач, прогулки, получение в передачах письменных принадлежностей, передвижение без конвоя или сопровождения, выезды за пределы исправительных учреждений.

При введении режима особых условий в связи с иными обстоятельствами в исправительном учреждении предлагается приостанавливать право осужденных ‎на свидания, получение посылок, передач и бандеролей, переписку и переводы денежных средств, телефонные разговоры, прогулки, просмотр кинофильмов и телепередач, прослушивание радиопередач, приобретение и хранение литературы и письменных принадлежностей, передвижение без конвоя или сопровождения, выезды за пределы исправительных учреждений.

Кроме того, законопроектом регламентируются вопросы прохождения службы сотрудниками уголовно-исполнительной системы в особых условиях.

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В сентябре в Минюсте предложили ввести новый вид поощрения осуждённых, отбывающих наказание в облегчённых условиях в исправительной колонии общего или строгого режима, — например, дополнительным просмотром кинофильмов или посещением культурно-зрелищных и спортивных мероприятий за пределами колоний.

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