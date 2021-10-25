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Почему День Таможенника празднуют 25 октября

Почему День Таможенника празднуют 25 октября

01:12  Автор: Евгения Филиппова



В этот день в 1653 году царь Алексей Михайлович подписал указ «О взимании таможенной пошлины с товаров в Москве и в городах, с показанием по скольку взято и с каких товаров». Документ положил начало созданию в стране единой таможенной системы.

Также тогда был принят Торговый устав, по которому вместо множества торговых сборов ввели «рублёвую пошлину». С каждого рубля, вырученного с продажи соли, взимали по 10 копеек, а остальных товаров — по 5 копеек. Отменялись некоторые внутренние пошлины при проезде между городами. Для иностранных купцов, торговавших внутри страны, повинности были выше. Если торговец пытался скрыть товары или занизить их стоимость, чтобы не платить пошлину, у него изымали утаённые товары в пользу государя.

День 25 октября в истории


Сейчас таможенное дело регулируют два закона — «О таможенном регулировании» и «О службе в таможенных органах». Отвечает за ту сферу Федеральная таможенная служба. Каждый год она декларирует цели и задачи, которые должны выполнить её сотрудники, а потом отчитывается о результатах. Например, за первое полугодие 2021 года в доход федерального бюджета было перечислено таможенных платежей на сумму почти три триллиона рублей, в том числе по импорту два триллиона. Также таможенники выявили 2,4 тысячи машин, которые неправомерно перевозили 34,2 тысячи тонн товаров, из них было 0,7 тысячи тонн «санкционных» товаров.

Профессиональный праздник работников таможни в России установили в 1995 году.



#история


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# Общество / Главные новости
По материалам: pnp.ru

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