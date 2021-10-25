Пограничники задержали литовского мэра за рыбалку в российских водах

Вадим Карасев

Мэр Клайпедского района Литвы Бронюс Маркаускас был задержан 24 октября российскими пограничниками, когда рыбачил в территориальных водах России, передает LTR.

Маркаускас и двое его товарищей отправились на рыбалку в Куршский залив, где проходит граница Литвы и Калининградской области России. Выбирая место для ловли рыбы, компания на лодке оказалась в российских водах.

"Мы и не предполагали, что там есть граница с Россией. И мы даже не видели, когда отплыла лодка российских пограничников", — рассказал Маркаускас.

Рыбаков задержали и отправили сначала на приграничный участок недалеко от Ниды, а спустя 2–3 часа — на погранпост "Советск — Панямуне", откуда после допроса передали литовской стороне. Маркаускас отметил, что российские пограничники общались с ним и его друзьями корректно, никто не подвергался давлению. Им дали связаться с семьей, но попросили выключить телефоны. Лодку, на которой рыбачил мэр, обещали передать владельцам чуть позже. По словам Маркаускаса, им удалось относительно быстро вернуться домой благодаря тому, что у всех рыбаков были с собой документы. В итоге их оштрафовали на 2 тысячи рублей за нарушение границы.

