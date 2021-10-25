После 7 ноября не планируется перевода школьников на дистанционку

Министерство просвещения России не планирует переводить школьников на дистанционное обучение после нерабочих дней, которыми объявлены 30 октября – 7 ноября. Об этом 25 октября сообщил журналистам глава министерства Сергей Кравцов в ходе своего визита в Первоуральск.

«Министерство просвещения не планирует переводить школы на дистанционное обучение. С 30 октября по 7 ноября устанавливаются нерабочие дни. Этот период для многих школ совпадает с каникулами. Мы направили письмо в регионы с рекомендацией организации каникул в этом время», – сказал министр.