Разработку программы воспитания в основной образовательной программе СПО обсудят в Москве

Программа воспитания в основной образовательной программе среднего профессионального образования (СПО) станет темой семинара, который пройдёт 25 октября в Москве. Об этом сообщает пресс-служба Минпросвещения России.

В ходе семинара участники обсудят подходы к воспитанию в системе СПО, а также особенности использования макета примерной рабочей программы воспитания. Опытом разработки таких программ поделятся представители федеральных учебно-методических объединений и специалисты профессиональных образовательных организаций.

Практическая часть семинара пройдёт в формате работы смешанных групп и позволит участникам закрепить навыки разработки блока личностных результатов рабочей программы воспитания и календарного плана воспитательной работы.