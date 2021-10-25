Реестр объектов культурного наследия предлагают очистить от повторов

00:27 Автор: Светлана Заверняева

Законопроект: № 1247663-7

Реестр объектов культурного наследия предлагается актуализировать, исключив из него дублирующиеся сведения. Законопроект, разработанный депутатами Законодательного собрания Ростовской области, депутаты планируют рассмотреть на одном из осенних пленарных заседаний.

В соответствии с действующим законодательством внесение изменений в реестр допускается только в определённых случаях. В частности, при включении нового объекта, изменении категории его историко-культурного значения, внесении дополнительных сведений о нём или при его исключении из реестра.

Как сообщают авторы инициативы, на практике встречаются случаи, когда по ошибке в реестр повторно вносятся сведения об одном и том же объекте. При этом в законодательстве отсутствует порядок внесения изменений для исправления ошибок.

Между тем дублирование в реестре сведений об одних и тех же объектах ведёт к формированию недостоверных данных о количестве зарегистрированных объектов культурного наследия.

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Законопроектом предлагается предусмотреть механизм исправления ошибок, повлёкших повторный учёт одних и тех же объектов. В связи с этим законопроектом предлагается предусмотреть механизм исправления ошибок, повлёкших повторный учёт одних и тех же объектов. В этом случае вносить изменения в реестр предлагается на основании представленных органами охраны объектов культурного наследия сведений, а также в соответствии с ранее выданными документами, подтверждающими включение конкретного объекта культурного наследия в реестр.

Полномочиями по установлению порядка и внесению в реестр изменений в связи с исправлением содержащихся в нем ошибок предлагается наделить Министерство культуры.

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