Сбор за вылов рыбы хотят увеличить

00:52 Автор: Анна Шушкина

Законопроект:

В Налоговый кодекс предложили внести поправки, которые приведут к увеличению ставок за вылов водных биоресурсов. Такой законопроект правительства планируется рассмотреть на ближайших пленарных заседаниях Госдумы в первом чтении.

Проектом предлагается установить минимальное значение ставок сбора за пользование водными биоресурсами во внутренних водных объектах, во внутренних морских водах России, в территориальном море РФ, в исключительной экономической зоне и на континентальном шельфе страны в размере 150 рублей за тонну. Исключение составят водоросли — для них ставка сбора будет установлена в размере 50 рублей за тонну. Для неценных и добываемых в Балтийском и Каспийском рыбохозяйственных бассейнах видов рыбы — ряпушки, леща, щуки, налима, колюшки, плотвы, ерша, снетка, чехони, красноперки, густеры и прочих — хотят сохранить действующий размер ставки 20 рублей за тонну.

Документом вводится отдельная позиция «корюшка» в разделе «Балтийский бассейн», для неё устанавливается ставка сбора в размере 50 рублей за тонну. Ставка на добычу минтая в Охотском море увеличена до 4300 рублей за тонну, размер ставки сбора по нерке — до 30 тыс. рублей за тонну. На сельдь установили ставку в размере 400 рублей.

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При этом предлагается использовать систему вычетов для пользователей, которые работают в режиме прибрежного рыболовства, ведут промысел на новых судах российской постройки, выпускают определённую продукцию на берегу или в море.

Кроме того, сумму разового взноса, уплачиваемого плательщиками сбора при получении разрешения на вылов водных биоресурсов, предлагается увеличить с 10 до 15 процентов.

Принятие закона, по оценке Минсельхоза, позволит увеличить до 21 миллиарда с 2,2 миллиарда рублей поступления от ежегодного сбора за пользование водными биоресурсами в бюджетную систему РФ.

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