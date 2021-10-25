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Сергей Кравцов: «Программа «Профессионалитет» обеспечит практико-ориентированную подготовку специалистов»

Сергей Кравцов: «Программа «Профессионалитет» обеспечит практико-ориентированную подготовку специалистов»

Программа «Профессионалитет» способствует не только подготовке квалифицированных кадров для нашей страны, но и развитию экономики в целом. Об этом в ходе рабочего визита в Свердловскую область заявил Министр просвещения Российской Федерации Сергей Кравцов.

Глава Минпросвещения России отметил, что сегодня более 60% выпускников 9-х классов продолжают обучение в колледжах и получают востребованные специальности, чтобы начать трудовую деятельность.

«До недавнего времени порядка 30% программ обучения не соответствовали актуальным потребностям предприятий, и сегодня мы ведём работу по корректировке этих программ совместно с региональными министерствами. Важно, чтобы программы были практико-ориентированными, чётко соответствовали потребностям предприятий и производств. Именно эту задачу решает программа «Профессионалитет», которая охватывает восемь отраслей промышленности», – подчеркнул Сергей Кравцов.

Министр просвещения информировал, что объём инвестиций в развитие российских колледжей ежегодно достигает 10 миллиардов рублей.

Сергей Кравцов напомнил, что предприятия в регионах также активно взаимодействуют с учреждениями среднего профобразования, разрабатывают и совершенствуют программы. Это даёт возможность подготовить специалистов, которые сразу после окончания обучения смогут работать на предприятии и получать достойную зарплату.

«Фактически мы переходим от регионального к регионально-отраслевому подходу в учреждениях среднего профессионального образования. Со следующего учебного года мы начинаем набор по программе «Профессионалитет». Мы планируем, что обучение пройдут порядка 150 тысяч студентов, а процент трудоустройства будет не ниже 85», – резюмировал Министр просвещения Сергей Кравцов.

# Общество
По материалам: edu.ru

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